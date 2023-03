Ganhos de capital da Juventus, o alcatrão gruda nos estádios esportivos

O alcatrão que exige justiça matemática para mostrar aquele famoso documento, Ele foi questionado inúmeras vezes por ganhos de defesas de julgamento de DCEsta é uma notícia muito importante. E não porque dá à Juventus a oportunidade de jogar o trunfo para anular a sentença (não se diz que seja decisivo, digamos que é um pouco como quando mandam o árbitro ao VAR). Em vez disso, por que É um golpe seco e duro nos dedos dos pés da justiça atlética. Com efeito, o Tribunal Administrativo apela aos tribunais desportivos para que exerçam a justiça mais de acordo com a Constituição e os princípios do devido processo legal, sem se desviarem dos procedimentos secretos e privados vistos (por assim dizer) em 20 de janeiro e lidos nos seguintes motivos. A justiça desportiva tem sua sagrada autonomia, mas dentro dos limites dos direitos constitucionais, aos quais também se refere de forma ampla e abrangente o Código Coni de Justiça do Esporte. Por exemplo: Não há necessidade de “velocidade” em detrimento da “certeza”. que funciona em vez de convicção. O direito de defesa não pode ser violado de forma alguma. A decisão do Tar parece um alerta para aqueles que acreditam que na justiça esportiva tudo é permitido em nome da autonomia e dos princípios associativos.