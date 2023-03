Chelsea e Benfica nas quartas de final da Liga dos Campeões: renascimento ao vivo

Londres – Os dois primeiros classificados Nos quartos-de-final da Liga dos Campeões estão Chelsea e Benfica. Os Blues anularam a vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 na primeira mão em Stamford Bridge por 2 a 0 graças aos gols de Sterling e Havertz, enquanto os portugueses avançaram por 5 a 1 na segunda mão para fazer o placar agregado de 7 a 1 contra o Brugge. Reviva a cobertura ao vivo dos dois desafios.

Jogo do Chelsea contra o Borussia Dortmund

Placar Benfica Brugge

23h08

90′ + 8′ – Acabou, o Chelsea está nas quartas de final

Apito triplo em Stamford Bridge, Chelsea vence por 2 a 0 e vai às quartas de final da Liga dos Campeões.

23h

90′ + 1′ – 6 minutos de prorrogação em Stamford Bridge

6 ‘foi concedido o prolongamento para as últimas esperanças do Dortmund de ir para o prolongamento.

22h48

90′ + 1′ – Termina aqui, Benfica nos quartos-de-final

O Benfica também venceu a segunda mão, por 5-1 em Bruges, com uma pontuação agregada de 7-1, e chegou aos quartos-de-final.

22h44

87′ – golo do Bruges

Gol de bandeira para o Brugge com Meijer que lavou no canto da bola para 5-1.

22h35

78′ – Super Benfica: 5-0!

O Benfica não para com o estreante Neres (três minutos em campo) a assinar o 5-0, após verificação do VAR.

22h34

65′ – Que defesa Kepa!

O trabalho brilhante de Dortmund é completado por Wolff, que passa forte, mas encontra a resposta superior de Kepa.

22h28

71′ – Benfica Booker com João Mário

O Benfica derruba o póquer com um pontapé de grande penalidade de João Mário, que converte na perfeição ao desalojar o guarda-redes. Bruges derrotado por 4 a 0

22h22

53′ – Gol de pênalti após repetição

A mão do lobo na grande área é premiada com um mouse. Havertz acertou a trave de cobrança de pênalti, mas o pênalti deve ser repetido para entrada precoce na área de alguns jogadores do Dortmund. O atacante do Chelsea voltou a tentar e não errou na segunda tentativa: 2 a 0, o Chelsea está nas quartas de final.

22h15

46′ – Inicia o segundo tempo do Chelsea Dortmund

O segundo tempo também começa entre Chelsea e Borussia Dortmund.

22h14

57′ – 3-0 Benfica

Dois gols de Gonzalo Ramos na assistência rasteira de Grimaldo colocaram o Benfica em 3 a 0 (5 a 0 no total) e se encaminharam para as quartas de final da Liga dos Campeões.

22h03

46′ – Benfica Brugge recomeça

A segunda parte começa em Lisboa entre Benfica e Bruges: os portugueses levam a melhor por 2-0.

21:58

45′ + 3′ – Chelsea x Dortmund no primeiro tempo

O primeiro tempo terminou em Stamford Bridge, e o primeiro tempo terminou com um placar de 1 a 0 para o Chelsea.

21:53

43′ – Gol do Chelsea com Sterling

O Chelsea merecia abrir o placar e igualar o placar entre as duas rodadas: Sterling foi decisivo, primeiro errando a bola e depois encontrando sua coordenação para colocar Meyer com um pé direito certeiro sob o travessão.

21h50

40′ – Incrível falta de Coulibaly

O Chelsea segue perigoso, num Coulibaly bêbado passa a bola de forma sensacional e perde um gol que parecia ter sido marcado.

21:48

38′ – Havertz anula o gol

O Chelsea encontrou o caminho para o gol com Havertz – um belo chute de pé esquerdo no cruzamento – mas foi anulado por impedimento anterior por Sterling.

21:47

45′ + 2′ – Dobradinha do Benfica! O fim do primeiro tempo

O Benfica dobra e possivelmente fecha todos os discursos de qualificação: Gonzalo Ramos 2-0 no segundo minuto do prolongamento da primeira parte. Vamos descansar.

21:38

28′ – Poste de Havertz, Dortmund defendeu

O Chelsea se aproximou do gol de abertura, quando o pé esquerdo de Havertz pressionou o chão e acertou a trave interna, afastando-se do gol.

21:38

38′ – Golo do Benfica

O Benfica abre o encontro com o Brugge graças a um golo de Rafa Silva, que sabe libertar-se na grande área e rematar certeiro.

21:27

17′ – Kepa voa na cobrança de falta de Reus

Excelente chute de pé direito em cobrança de falta de Reus que Kiba voa e desvia com uma mão.

21:17

7′ – João Félix é perigoso

Boa oportunidade para João Félix na área, mas o antigo jogador do Benfica Meyer bloqueou.

21:10

1′ – Início Chelsea – Borussia Dortmund

Também afastado na primeira parte do Dortmund Chelsea após dez minutos de atraso.

21:02

2′ – Benfica Brugge, golo de João Mário anulado no calcanhar

Pouco mais de um minuto depois, o Benfica marcou em belo passe de calcanhar de João Mário, mas o VAR anulou por impedimento.

21:00

1′- Início do Benfica Brugge

O jogo entre Benfica e Bruges começa pontualmente: Da Luz Hurrah.

20h50

Chelsea adiou Dortmund 10 minutos: o motivo

Devido ao atraso na chegada do técnico do Borussia Dortmund a Stamford Bridge, que ficou preso no trânsito londrino, o jogo com o Chelsea foi adiado em dez minutos: a partida começa às 21h10.

20h45

Bellingham está perseguindo um recorde

Jude Bellingham Ele é o artilheiro do Borussia Dortmund na Liga dos Campeões nesta temporada com quatro gols, incluindo um fora para o Manchester City na fase de grupos. Ele pode se tornar o primeiro jogador inglês na história da competição a marcar fora de dois times ingleses diferentes.

20:30

Benfica, que esteve nos quartos-de-final por dois anos consecutivos, falhou há 54 anos

O Benfica pode chegar aos quartos-de-final em épocas consecutivas da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1967/68-1968/69. Os portugueses foram eliminados em apenas três dos 31 jogos a eliminar na história da Taça dos Campeões Europeus /Campeonato da Liga Europeia após vencer o jogo de ida.

20h15

Borussia como ’96-’97?

O Borussia Dortmund pode vencer as duas partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1996-97. Naquela temporada, eles venceram as partidas das quartas de final (contra o Auxerre) e das semifinais (contra o Manchester United), e então levantaram o troféu na final pela primeira e única vez.

20:00

Escalações oficiais do Chelsea – Borussia Dortmund

Chelsea (3-4-3): Kiba. Fofana, Coulibaly, Cucurella; James, Kovacic, Enzo Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, João Félix. treinador: Potter.

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Mayer. Wolf, Soule, Schlotterbeck, Guerrero; Emre Can Brandt, Bellingham, Ozkan, Reus; Haller. treinador: Terzic.

19h50

Plantéis oficiais do Benfica Bruges

Benfica (4-2-3-1): Flacodemos. Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luís, Cecchino; Ursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. treinador: Schmidt.

Bruges (3-5-2): Mignolet. Clinton Matta, Michelle, Cilla; Buchanan, Nielsen; Fanaken, Sowah, Meagher; Lang, Yaremchuk. treinador: Parker.

Stamford Bridge – Londres





Potters:





Download Para IOS, clique aqui para baixar o aplicativo Corriere dello Sport

Para baixar para Android, clique aqui para baixar o aplicativo Corriere dello Sport