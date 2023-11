O cardiologista que tratou Dwamena antes de morrer em campo fala: “Foi possível salvá-lo, ele decidiu”

“Se o marca-passo não tivesse sido removido, Rafael teria sobrevivido”, diz o professor Antonio Aso, cardiologista do Hospital Miguel Servet, em Saragoça, que tratou Rafael Duamina. Após a trágica morte do futebolista ganês no Estádio Partizani, em Tirana, durante um jogo do campeonato albanês, o médico falou sobre o jovem de 28 anos que foi diagnosticado com problemas cardíacos que o teriam impedido de continuar a jogar. “Ele morreu por uma decisão pessoal respeitável – disse o médico – é o fim de uma história triste e previsível”. Numa mensagem paraArauto de AragãoO médico espanhol recorda que conheceu Dwamena em outubro de 2019, quando o futebolista jogava no Real Zaragoza: “O Dr. de los Martires, do Real Zaragoza, estava preocupado com algumas tonturas que o jogador tinha sentido nos últimos jogos, e pediu a minha avaliação. . Meses antes, um pequeno monitor havia sido colocado sob sua pele e a gravação deixava inequivocamente claro que seus sintomas estavam relacionados à grave arritmia ventricular que ocorria durante jogos de futebol. Antes de começar a explicar-lhe os resultados, sabia o significado que as minhas palavras teriam para este jovem atleta africano, cujo futuro como jogador de futebol estava em declínio.”

Em 2020, o Dr. Aso, em colaboração com o corpo médico da empresa, conseguiu convencer Dwamena a implantar um desfibrilador “para pelo menos garantir a sua vida, ao mesmo tempo que os aconselhava a não praticar desporto profissional”. Insisti no fato de que à medida que a doença progride – acrescentou o cardiologista – em algum momento teremos que tratar a origem da arritmia fazendo uma ablação, mas isso exige mantê-la viva, por isso foi ligado o desfibrilador. Necessário.” Aso lembra como Dwamena era “um menino excepcional, nobre e de olhos limpos. Sem ar de estrela. Ele depositou sua confiança em todos nós e depois de implantar o desfibrilador, ele deixou a Espanha. Às vezes ele perguntava me pedindo algum conselho específico, e eu responderia.” “De boa vontade, mesmo sabendo que ele não estava ouvindo. Ele estava determinado a seguir sua carreira profissional acima de tudo, e acabei perdendo a esperança de influenciá-lo.”

Da Espanha, Dwamena foi jogar na Áustria, onde sofreu outra doença, mas conseguiu se salvar graças a um desfibrilador: “Há dois anos me disseram que o desfibrilador salvou sua vida quando ele teve uma arritmia maligna que foi devidamente tratada. Isso é feito automaticamente pelo dispositivo. Perdemos contato depois disso. Há um ano, soube pela imprensa que ele havia solicitado a retirada do marca-passo que havíamos implantado e que finalmente foi retirado, acho que na Suíça. Já era tarde, a sua decisão era irrevogável e ele colocou toda a sua responsabilidade sobre si mesmo e sobre a vontade de Deus em quem acreditava. A partir daquele momento eu sabia que a tragédia que aconteceu no sábado num estádio de futebol na Albânia iria acontecer um dia.”

