Rai, Mediaset, Sky e Streaming

Iconsport/Picture Alliance

Começa o terceiro dia das eliminatórias para a Euro 2024 sexta-feira, 16 de junho E vai acabar terça-feira, 20 de junho de 2023.

Na fase classificatória do torneio, as equipes são divididas em Dez séries de cinco ou seis. As seleções nacionais jogarão em casa e fora Vencedores e vice-campeões Alguns grupos vão Direto para a fase final. As restantes três vagas serão então decididas através de um play-off envolvendo 12 equipas selecionadas com base no seu desempenho na Liga das Nações 2022/23. seleção nacional l AlemanhaE O país anfitrião do torneiose classificou normalmente já sem passar pelas partidas classificatórias.

Na edição de 2024 do Campeonato da Europa, estarão representados no próximo 24 paísesdividido em Seis grupos de quatro equipes todos. A fase eliminatória vai começar Rodada de 16onde serão disputados desafios secos dentro ou fora, aos quais terão acesso Os dois primeiros de cada grupo. As partidas serão disputadas em Dez estádios Está espalhada por cinco cidades na Alemanha: Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.

Os dez grupos que se qualificam para a Taça das Nações Europeias 2024

grupo A: Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia, Chipre

Grupo B: Holanda, França, República da Irlanda, Grécia, Gibraltar

Grupo C: Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedônia do Norte, Malta

grupo d: Croácia, País de Gales, Armênia, Türkiye, Letônia

Grupo E: Polónia, República Checa, Albânia, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo F.: Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão, Estônia

grupo G: Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Lituânia

grupo H: Dinamarca, Finlândia, Eslovênia, Cazaquistão, Irlanda do Norte, San Marino

o primeiro grupo: Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia, Andorra

Grupo J: Portugal, Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia, Liechtenstein

Eliminatórias para a Euro 2024: Programação dos dias de jogo 3 e 4

Os jogos da terceira jornada de qualificação para o Euro 2024: da Bélgica – Áustria a Portugal – Bósnia

O terceiro dia das eliminatórias para a Euro 2024 é dividido em 5 dias, desde as primeiras partidas na sexta-feira, 16 de junho, a partir das 18h, até as últimas partidas na terça-feira, 20 de junho.

Azzurri Mancini não vai jogarporque se envolveu na Liga das Nações com uma semifinal para jogar contra a Espanha e, finalmente, terceiro ou quarto, ou para vencer a competição de forma definitiva.

Onde assistir ao terceiro dia das eliminatórias para a Euro 2024?

Como de praxe quando o assunto é seleção, o opinião Sempre no topo quando se trata de lançar em claro Em jogos de TV Blues. Este será também o caso dos jogos de qualificação para o Euro 2024, que também serão transmitidos por céu mas com jogosItália adiada. Não é o caso do mês de junho, quando a Itália não fará nenhuma partida de qualificação para a Euro 2024, depois de ter sido adiada para setembro.

Haverá muitos jogos interessantes nestas pré-eliminatórias para o Campeonato da Europa, com céu que As melhores partidas serão exibidas através dos canais dedicadosmas também transmitido Todos os jogos de qualificação para serem jogados simultaneamente usando a opção alvo direto (visível no canal Sky Sports Futebol), onde você pode acompanhar todas as partidas ao vivo minuto a minuto, proporcionando as melhores ações em todas as partidas e todos os gols do dia.

Algumas partidas também podem ser assistidas gratuitamente na TV, graças aos canais TV8 e Canal 20onde serão transmitidas algumas das melhores partidas.

Abaixo você encontrará programa completo Com todas as partidas e ofertas de serviços relacionados para ver O terceiro dia das eliminatórias para a Euro 2024seja na TV ou transmissão ao vivo.

Data, hora e onde assistir aos 23 jogos do terceiro dia de qualificação para o Euro 2024: o programa completo

sexta-feira, 16 de junho

Grupo B

GIBRALTAR – FRANÇA: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Grécia – Irlanda: Às 20h45 na TV Sky Sports Futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Grupo C

Malta – Inglaterra: Às 20h45 na TV Sky Sports Summer e céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Macedônia do Norte – Ucrânia: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

grupo d

Letônia – Türkiye: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

País de Gales – Armênia: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

grupo h

Finlândia – Eslovênia: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Dinamarca – Irlanda do Norte: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

San Marino – Cazaquistão: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

o primeiro grupo

ANDORRA – Suíça: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Bielorrússia – Israel: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Kosovo – Romênia: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

sábado dia 17 de junho

grupo A

Noruega – Escócia: 18h na televisão Sky Sports 251E céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Chipre – Geórgia: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

grupo eletrônico

Albânia – Moldávia: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Ilhas Faroé – República Checa: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Grupo F

Azerbaijão – Estônia: Às 20h45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Bélgica – Áustria: Às 20h45 na TV canal 20 céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmissão ao vivo no Mediaset Infinity, Now TV e Sky Go

grupo G

Lituânia – Bulgária: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Montenegro – Hungria: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Grupo J

Luxemburgo – Liechtenstein: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Islândia – Eslováquia: 20:45 na TV céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go

Portugal – Bósnia: 20:45 na TV Sky Sports Futebol, Céu esporte de futebol (Live Goal EURO 2024) e transmitido na Now TV e Sky Go