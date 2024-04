Paris: Paltrineri “muito feliz por Tampere, sem inveja” – última hora

“Não sei se preciso mesmo falar alguma coisa sobre hoje, mas todo mundo está me perguntando, então vou contar o que acho. Hoje aconteceu uma coisa linda, ele era um grande amigo meu e um atleta que respeito muito. Ele foi escolhido como porta-bandeira das próximas Olimpíadas e não posso deixar de me sentir muito feliz por ele”. Gregorio Paltrineri, que também estava entre os elegíveis para representar a Itália nos próximos Jogos de Paris, queria expressar seu agradecimento e parabéns a Gianmarco Tamperi, escolhido como porta-estandarte ao lado de Ariana Errigo.





“É uma conquista incrível, uma grande responsabilidade, mas também um privilégio que todos gostaríamos de vivenciar em nossas vidas – escreve o nadador olímpico no Instagram – Uma decisão teve que ser tomada de forma simples, e talvez também subjetiva, e como tal. Aceito que não há inveja ou ressentimento em minha alma neste momento, e estou emocionado em poder acompanhar a Ariana Errigo (também uma grande atleta) nesta grande experiência que são os Jogos Olímpicos.





Muito amor aos nossos líderes. PS: Por último, disseram-me que seria em 2021 mas nada, depois disseram-me 2024 mas nada, obrigaram-me a… bem, não vou dizer isso.”

Reprodução © Direitos Autorais ANSA