MotoGp Portimão 2024: horários e onde ver o Grande Prémio de Portugal na TV

Roma, 21 de março de 2024 – O primeiro Grande Prêmio da temporada no Catar terminou com Beko vencendo a longa corrida. Bagnaya Na Ducati Lenovo, antes de Brad Notário E Jorge MartinhoE com um excelente quarto lugar para Mark Marquêso Campeonato Mundial chega Portugal Para a primeira corrida europeia do ano. O local será o Autódromo do Algarve, no impressionante circuito de Portimão. Depois de apenas uma corrida, mais o Sprint de sábado em Losail, a classificação é claramente curta Bagnaya Está 31 pontos à frente da África do Sul Notário Com 29 e vice-campeão mundial Martinho Com 28, então uma lacuna mais sensível com Mark Marquês Quarto com 18 pontos e Enya Bastianini Quinto aos 15. Neste momento, a superioridade da Ducati confirma-se com a primeira força a competir com a KTM, enquanto a Aprilia tentará entrar no topo com Espargaró e Viñales. Um começo difícil para os japoneses que permaneceram firmemente plantados na parte inferior, especialmente Luca Marini O que fechou uma enorme lacuna no Catar diante dos melhores. Nem mesmo a Yamaha deu sinais claros de crescimento, o que é um problema do ponto de vista da afirmação de Fábio Quartararo Expiração do contrato.

Circuito de Portimão

O Autódromo Internacional do Algarve está localizado no belo cenário do Algarve Português, coloquialmente conhecido como Portimão, que leva o nome da cidade costeira a meia hora de distância – inaugurado a 2 de Novembro de 2008. O circuito foi inaugurado pelo WorldSBK quando viajou para Portugal para a última corrida daquela temporada, mas é mais do que apenas uma pista. O Algarve Motorsports Park é um complexo de última geração com um circuito deslumbrante, pista de kart, parque off-road, hotel, complexo residencial, parque tecnológico e complexo desportivo – é realmente o local perfeito para estar. Quanto ao percurso propriamente dito, o Autódromo Internacional do Algarve tem 15 curvas, nove à direita e seis à esquerda. As ondulações de Portimão são deslumbrantes e a recta principal vai permitir aos pilotos de MotoGP esticar as pernas das suas máquinas, antes de uma descida única rumo à Curva 1. Há também a possibilidade de ultrapassagem na Curva 5, e com algum risco também na Curva 13 A característica é a curva dupla para a direita que leva à reta inicial.

antigo

O Grande Prémio de Portugal teve a sua primeira edição em 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, Estoril ainda não sancionado, onde Eddy venceu os 500 metros. LawsonDepois, em 2000, mudámo-nos para o Circuito do Estoril, onde o Valentino está russo Ele venceu quatro edições consecutivas de cinco no total, até 2012, ano do último Grande Prêmio de sucesso de Casey. chapado Na Honda. Mas a partir de 2020, em plena pandemia, passámos para o circuito algarvio que sempre esteve confirmado no calendário desde então. A primeira vitória foi para o anfitrião Miguel oliveiraDepois, em 2021 e 2022, as declarações de Fabio Quartararo Yamaha, enquanto o Pico dominou no ano passado Bagnaya Com sucesso, seja na corrida de velocidade ou na corrida longa.

Notícias do mercado

Enquanto isso, o mercado não para. Segunda-feira Ducati Anunciou a contratação do piloto de Moto 2 Fermin Aldigerque terminou a temporada passada em bom estilo e passará para a classe Moto GP a partir de 2025. Ainda não está claro qual será sua equipe, mas provavelmente ele ingressará Ducati Prima Pramac: “Estou muito entusiasmado com esta oportunidade – palavras dele – graças à Ducati posso realizar o meu sonho de infância e é hora de dar um grande salto e competir com os melhores do mundo. no mundo.” E também cuide disso BMWque substituiu o novo CEO e administrador Marcus em novembro clarão Ele deixou a porta aberta para um futuro pouso na Moto GP. A partir de 2027, os regulamentos vão mudar, com aletas aerodinâmicas menores e motores de 850 cc, por isso a empresa alemã pode ter interesse em entrar: “Não descartamos, considero o automobilismo uma forma fundamental de expandir a nossa marca e estamos avaliando outros campeonatos.” Além da aceitação do CEO de Superbike e Endurance, abrindo assim o acesso à competição máxima por protótipos.

Programa de fim de semana

Como sempre, o fim de semana terá três dias e a Moto E também estará em pista em Portimão. A qualificação do Moto GP e a corrida sprint foram confirmadas para sábado, enquanto os aquecimentos e corridas para as três categorias estão confirmados para domingo. Sexta-feira, 22 de março 9,30 Pratique Moto E 1 10,00 Pratique Moto 3 Grátis 10,50 Pratique Moto 2 Grátis 11,45 Pratique Grátis Moto Gp 1 13,35 Pratique Moto E 2 14,15 Pratique Moto 3 1 15,05 Pratique Moto 2 1 16,00 Pratique Moto Gp Sábado, 23 de março 9,40 Moto 3 Treino 2 10,25 Moto 2 Treino 2 11,10 Moto Gp Treino Livre 2 11,50 Moto Gp Qualificação 13,15 Moto E Race 1 13,50 Moto 3 Qualificação 14,45 Moto 2 Qualificação 16,00 Moto Gp Sprint Race Domingo, 24 de março 10h40 Corrida de MotoGP 12h00 Corrida de Moto3 13h15 Corrida de Moto2 15h00 Corrida de MotoGP

Onde ver na TV

Todo o fim de semana de Portimão será transmitido mediante pagamento através dos canais Sky, em particular Sky Sport MotoGP, 208 e Sky Sport 1, 201transmitido pela Sky Go e Now TV, comentários dedicados de Rosario Triolo e Mattia Pasini para Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini para MotoGP.

No que diz respeito à televisão gratuita, será TV8, Canal 8, As eliminatórias de sábado e a Corrida Sprint serão transmitidas ao vivo, enquanto as corridas de domingo serão adiadas nos seguintes horários: 17h15 Moto 3, 18h30 Moto 2 e 20h15 Moto GP. Transmitido em Tv8.it.

O fim de semana vai ser só de carros, com o campeonato de futebol em pausa, já que isso também vai acontecer Terceiro Grande Prêmio de Fórmula 1 temporada e desta vez na Austrália. No circuito de Phillip Island, a corrida acontecerá à meia-noite na Itália e será necessário acionar alarmes.