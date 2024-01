Saudação romana na Ponte Milvio e tensão no clássico Lácio-Roma. Confrontos na Via Flaminia com pedras e paus contra policiais. Um torcedor da Roma ficou ferido durante a noite

Ainda Saudação romana Depois daqueles em Acca Larenzia. Um pequeno grupo de Super de Lácio Ele ergueu o braço para Ponte MílviaAntes do derby da Copa da Itália contra a Roma, ele cantou a música “Avanti Ragazzi di Buda”, escrita em 1966 por Pier Francesco Pingitore em memória da resistência da juventude húngara durante a ocupação soviética em 1956. O refrão tornou-se um símbolo da Curva Nord. no Lácio. Digos investiga vídeo postado nas redes sociais O que eterniza o grupo Ultras antes de entrar no Olímpico.

Investigações sobre ataques relâmpago dentro do Estádio Olímpico Sempre na vanguarda dos momentos derby Tensão Fora do Estádio Olímpico para o lançamento fogos de artifício E Bombas de papel Pelos ultras Roma e Lácio, mesmo que não houvesse comunicações entre as facções opostas, mas também internamente devido às bombas de fumaça repetidamente lançadas do posto de Teferi contra a Curva Sud e vice-versa. Mesmo neste caso não houve vítimas Enquanto os responsáveis ​​pela ordem pública vasculham fotos da sala GO (Grupo de Operações de Segurança) dentro do complexo esportivo para obter fotos de quem jogou as tochas. Eles também podem ser processados.

Momentos de tensão após o gol da Lazio Os anfitriões estavam empenhados em conter os ultras da Lazio depois que o gol deu a vantagem aos Biancocelesti Eles tentaram escalar as barreiras de vidro Sempre com o sul.max atenção para fluxo Ao final do clássico, as comemorações aconteceram nas praças de Roma, que também foram blindadas pela polícia. Até tarde da noite, a polícia e os gendarmes também patrulhavam as áreas de diversão noturna para prevenir a violência.

Romenos tentam impor um bloqueio policial À noite, um grande grupo de torcedores dos Giallorossi tentou impor um cordão policial Via Flamínia Chegar à zona da Ponte Milvio e enfrentar o povo festejador da Lácio. Mas os policiais intervieram e eclodiu um confronto com a polícia. Em particular, de acordo com a reconstrução da sede da polícia, quatrocentos ultras em Roma, incluindo muitos mascarados, atiraram pedras e paus contra a polícia que os queria deter. Ataque em duas ondas, entre Piazza Mancini e Viale Pinturicchio, Que se estendia também à Via Sacconi e à Via Cardeal Consalvi. As repetidas acusações dos policiais afastaram os agressores, que não alcançaram a população do Lácio e se dispersaram. Três apoiantes ciganos foram detidos e levados para a esquadra da polícia. READ Allegri já escolheu entre Dybala e Cristiano Ronaldo

Um torcedor da Roma foi esfaqueado A tensão permaneceu alta mesmo em… Pós-jogo. Ele está internado na UTI, mas sua vida não corre perigo Esfaqueado aos 30 anos Durante a noite num clube onde estão presentes adeptos da Roma. A polícia está investigando o caso. Desde a reconstrução inicial, tudo aconteceu num bar da Viale Angelico, na capital, onde os clientes intervieram após uma denúncia de… Briga. Quando chegaram ao local, descobriram que havia um grupo de fãs A Lazio entrou no prédio armada com pausVandalizaram os móveis e, em seguida, um jovem de 30 anos foi esfaqueado. Ele foi atingido várias vezes no abdômen. O homem resgatado foi levado ao hospital sob código vermelho Espírito Santo Como ele está internado no hospital, sua vida não corre perigo. O dono do restaurante também sofreu ferimentos leves, possivelmente enquanto tentava intervir. Investigações estão em andamento para descobrir os responsáveis.

