Hóquei Amador – Oliverense: Apenas um precedente e foi a favor dos portugueses

Apenas uma vez na história europeia o Amatori enfrentou o rival Oliveriense na noite de quinta-feira, no terceiro dia da Liga dos Campeões. Na época 2016/2017, a equipa principal do Amatori, liderada por Nuno Resende, campeão italiano no final da época, liderou o grupo, terminando em segundo, atrás do Benfica, e juntando-se ao Ulifrense, ao campeão espanhol, Jordi Bargalo, nos quartos-de-final. finais.

A primeira mão, a 11 de março de 2017, em Lodi, que correu imediatamente mal, já que os portugueses chegaram à vantagem na segunda parte com uma vantagem de 3-0 graças aos golos de Soto, Barreiros e Cancilla e no início da segunda parte desperdiçaram o liderar com Araújo. Illuzzi abre o placar, mas Bargallo marca o quinto gol dos visitantes, antes de Ambrosio e Julio Coco reduzirem a desvantagem para o 3-5 final.

No dia 1 de abril, no jogo de volta no Estádio Oliveira de Azimes, caracterizado pela arbitragem questionável da dupla espanhola Garcia Fernandez, para dizer o mínimo, os Amatori fizeram um jogo brilhante, igualando imediatamente a desvantagem inicial de Bargallo contra o Verona e restaurando a vantagem de Barreiros. gols no segundo tempo também e Bargallo novamente, graças a Verona e Franco Platero, mas o placar final de 3 a 3 não foi suficiente para os Giallorossi avançarem para as “quartas de final”.