Fiorentina quer Kane, discussões continuam entre Juventus e jogador | Primabagina

Arthur é o último em ordem cronológica, Vlahovic e Chiesa os mais emocionantes dos últimos anos. Depois voltemos a Felipe Melo, Cristiano Zanetti e, claro, Roberto Baggio. História do acordo de transferência entre Fiorentina e Juventus É repleto de capítulos e episódios que geraram discussão, devido à grande rivalidade entre os fãs. no entanto, Também nesta sessão de mercado Os dois clubes podem se tornar protagonistas de um processo importante, do qual Moyes poderá participar Queria trocar a camisa preta e branca pela roxa. Neste momento, houve um pedido de informações do clube do Presidente Commisso, bem como do Monza. Mas o pensamento na região de Continassa já começou.

Moyes pensa sobre isso – Descoberta Yildizque também provou ser confiável na equipe titular nas últimas semanas, poderia trazer Massimiliano Allegri e sua gestão devem revisar seus planos. E para conquistar uma vaga no ataque da Juventus, atualmente ocupado pela turma de 2000. Que, de todos os integrantes da divisão, é o único que ainda não marcou gol (com muitos erros também (sorte devido a alguns gols posteriormente anulados pelo Var) e que ao retornar de lesão, correrá o risco de ter menos espaço. Além da Juve. Até o próprio Kane e sua comitiva estão pensando: Possui Mais continuidade também pode levar o técnico Spalletti a ser convocado para o Europeu com a ItáliaO trem que Moyes não quer perder. Atualmente, Fiorentina e Juventus aguardam a decisão do jogador, antes de se aprofundarem nos detalhes e critérios econômicos deste processo, a partir de… Empréstimo com direito de resgate. Pronto para escrever um novo capítulo na história do mercado de transferências de décadas…