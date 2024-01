Agenda 6 de julho, canal, programa gratuito, transmissão ao vivo, possíveis escalações

A seleção italiana volta ao coração dos torcedores de futebol. Seleção Sub-19 Alberto Pollini volta a campo no Europeu; Depois do aparente sucesso em Malta Os italianos voltam a campo esta tarde, no Estádio Nacional Taqali, contra Portugal.

Transmissão em directo do jogo Itália-Portugal Sub-19 a partir das 18h00

Há três dias Cher Nadour e suas companheiras dominaram o time da casa Numa partida onde a seleção italiana foi totalmente favorecida. Agora os portugueses podem orgulhar-se nas suas fileiras de excelentes talentos como Hugo Félix, Irmão mais novo do conhecido João. Um jogo digno do primeiro lugar do Grupo A, que inclui também Polónia e Malta.

Segue abaixo o calendário completo, programa detalhado, horário de início, horário de transmissão televisiva e transmissão em direto do jogo Portugal-Itália válido pela segunda jornada do Campeonato da Europa de Sub-19. O jogo será transmitido em direto pela Rai Sport HD (canal 227 na Sky e 58 em canais digitais terrestres) e transmitido ao vivo pela Rai Play e UEFA.tv. Obviamente, haverá cobertura de texto ao vivo disponível em nosso site OA Sport.

Calendário Europeu Sub-19 de Portugal e Itália

Quinta-feira, 6 de julho

18h00 Portugal-Itália – TV ao vivo na Rai Sport HD (canal Sky 227 e canal digital terrestre 58). Transmissão ao vivo no Rai Play, UEFA.tv

Programa Portugal x Itália: como ver na TV e ao vivo

Portugal-Itália:

Ele vive: Rai Sports HD (canal Sky 227 e digital terrestre 58).

Rai Sports HD (canal Sky 227 e digital terrestre 58). transmissão ao vivo: Ray Bligh, UEFA.tv.

Ray Bligh, UEFA.tv. Transmissão de texto ao vivo: Agricultura biológica desportiva.

Itália-Portugal Sub-19, possível escalação

Itália Sub-19 (4-3-3): Mastrantonio. Kayode, L. Delavale, Chiarodia, Regonês; Beselli, Vaticano, Ndour; D'Andrea, Esposito, Coleusho

Portugal (4-3-3): Ribeiro. Esteves, Ribeiro, Brás, Márquez; Preust, da Rocha, Gustavo SA; Félix, Ribeiro, Borges.

Foto de : La Presse