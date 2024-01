Colapso da Azzurra, próxima partida decisiva contra a Polônia

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

20h05 Obrigado por nos seguir e nos vemos no próximo show ao vivo!

20h03 A Itália entra em colapso com a expulsão de Libani, incapaz de resistir ao cerco português durante toda a partida. Mas o assunto ainda não acabou, pois o jogo contra a Polónia é considerado uma final de qualificação para a próxima fase. A data é domingo, 9 de julho, às 18h, para Itália e Polônia.

95' Fim do jogo Itália-Portugal 1-5 Sub-19.

94' D'Andrea recebeu cartão amarelo por falta.

92' O golo de João Gonçalves, uma repetição do anterior de Hugo Félix, foi facilmente derrotado por Regonesi. Itália – Portugal 1-5 Sub-19.

90' Sai Ndour, entra Vignato Nel Italia.

88' Gol de Hugo Félix, a bola vai parar no poste mais distante após um passe maravilhoso. Itália – Portugal 1-4 Sub-19.

86' A. Ribeiro e Gomez entram como substitutos de Portugal.

84' Mais uma substituição pronta para Portugal.

82' Preost aproxima-se do canto superior com remate de pé direito.

80' Cabeçada de Vale bate na trave.

78' Sai Rodrigo Ribeiro e entra Miguel Valle por Portugal.

76' Amarelo para Lindor, falta no meio-campo.

74' Sai Collicho e entra D'Andrea pela Itália.

72' A Itália tenta elevar o seu centro de gravidade.

70' Após esta partida, a Itália disputará o confronto decisivo contra a Polónia para se qualificar para as meias-finais.

68' Gol de Gabriel Brás, de cabeça após escanteio de Hugo Félix Itália – Portugal 1-3 Sub-19.

66' Portugal não para de atacar.

64' Em M. Fernández, G. Gonçalves e Preost, fora Esteves, Gustavo Sá e Justo em Portugal.

62' Três alterações prontas para Portugal.

60' Saem Turco e Beselli, Esposito e Amatucci vão para a Itália.

58' Chute direto de pé direito de Gustavo Sá, que marcou após assistência de Esteves. Itália – Portugal 1-2 Sub-19.

56' Pressão de Portugal no meio ofensivo.

54' Remate de Esteves, bloqueado por Delavalle.

52' Mastrantonio continua decisivo ao defender um remate desequilibrado de Gustavo Sá.

50' Gustavo Sá pede intervenção de Mastrantonio.

48' Samuel Justo chuta alto por cima do travessão.

46' Início do segundo tempo!

18,57 Libani faz tudo, marca, faz o empate (com Turku) e é expulso (cotovelada duvidosa). A Itália deve agora aguentar-se para tentar alcançar o melhor resultado possível.

Fim do primeiro tempo Itália x Portugal 1-1 Sub-19.

51' Um remate de pé esquerdo de Turku falhou o golo de fora da área.

49' Amarelo para Samuel Giusto por erro tático.

47' Portugal pressiona agora.

45' Serão seis minutos de acréscimo.

43' A Itália muda para um plano 4-4-1.

41' Libani foi expulso por falta no meio-campo. Itália tem dez.

39' A Itália retoma a fase ofensiva e tenta pressionar.

37' Muitos erros da Itália Depois da vantagem inicial de Lipani, os italianos precisam de ser mais precisos.

35' Gol de Rodrigo Ribeiro, falta na saída da defesa libanesa. Itália – Portugal 1-1 Sub-19.

33' Remate de calcanhar de Turku, que não conseguiu encontrar o companheiro atrás dele.

31' Portugal aumenta a pressão e quer o empate. Erros na fase de preparação para a Itália.

29' Esteves na mosca falha a baliza defendida por Mastrantonio.

27' O jogo foi retomado, Libani recebeu uma advertência anterior por bola perdida.

25' Momento de resfriamento.

23' Kayode evita ação perigosa dentro da grande área da Itália.

21' – Um erro no ataque de Koleosho.

19' Contra-ataque de Gustavo Sá, que errou Borges no primeiro poste.

17' Cruzamento de Hugo Félix Borges não consegue chegar à bola dentro da grande área.

15' Hasa enfrenta Samuel Justo cara a cara.

13' Canto do Al-Hassa pede intervenção de J Ribeiro.

11' Forte pressão de Portugal bloqueou o remate de N. Félix.

9' O espaço é imediatamente aberto e a Itália pode lançar um contra-ataque.

7' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooool, passe decisivo de Hassa com cruzamento da direita que acertou a cabeça de Libani. Itália – Portugal 1-0 Sub-19.

5' Uma defesa maravilhosa do Al-Hassa, um drible e um erro no meio do campo imediatamente.

3' Portugal tenta controlar o desenrolar da partida.

1' A partida começa!

17h57 Hino Nacional.

Às 17h55, os jogadores entram em campo e logo é tocado o hino nacional.

17h50 São os suplentes de Portugal: Pinto, Preost, Meireles, Fernandes, Gomez, Nabian, Da Rocha, Gonçalves, Vale.

17h45: Banco da Itália Sub-19 disponível: Palmisani, Chiarodia, A. Delavalle, Esposito, Vignato, D'Andrea, Pozzolan, Vaticante, Amatucci.

Às 17h40, Portugal derrotou a Polónia por 2-0 na estreia, portanto um confronto crucial com a Itália, uma vitória digna de uma qualificação antecipada.

Às 17h35 da estreia, a Itália venceu a seleção anfitriã, Malta, por 4 a 0, com três cobranças de pênaltis marcadas e uma falhada.

17h30 Aqui estão eles Formações Funcionários:

Portugal (4-3-3): J. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Brás, Márquez; Justo, N. Félix, SA; e. Félix, Ribeiro, Borges. CT: Pinto

Itália (4-3-3): Marcantônio; Kayode, L. Delavallee, Regência, Missouri; Beselli, Libani, Ndour; Kulyushu, turco, Al-Hasa. Ct: Selos

17h29 Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo do jogo Itália x Portugal do Campeonato da Europa Sub-19.

Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão em direto do Campeonato da Europa de Futebol entre Itália e Portugal Sub-19, jogo que poderá ser decisivo.

Itália sob 19Depois de uma excelente vitória inicial sobre Malta, com três pênaltis em quatro, ele enfrenta Portugal na próxima partida do Campeonato Europeu de Sub-19. A equipe comandada por Alberto Pollini tem como objetivo garantir a vaga nas semifinais faltando uma rodada.

Não será fácil, tendo em conta que Portugal venceu a Polónia por 2-0 no primeiro jogo. Os Azzurrinis terão que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o sucesso. Pollini terá preparado a equipa para este desafio com o objetivo de obter o melhor resultado possível.

corresponder: Itália – Portugal, Campeonato Europeu de Futebol Sub-19

data: 06 de julho de 2023

horas: 18h00

canal televisão: Ray Sport e Ray Play.

estádio: Estádio Centenário

Possíveis formações

Portugal Sub19 (4-3-3): Ribeiro; Esteves, Ribeiro, Brás, Márquez; Preust, da Rocha, Gustavo SA; Félix, Ribeiro, Borges. Comissário Técnico: Joaquim Milheiro.

Itália Sub-19 (4-3-3): Mastrantonio, Missouri, Delavalle, Chiarodia, Regonesi; Beselli, Vaticano, Libano; D'Andrea, Esposito, Coleusho. Comissário Técnico: Alberto Pollini.

OA Sport traz para você a transmissão ao vivo do Campeonato Europeu de Futebol Sub-19 entre Itália e Portugal: Notícias em tempo real e atualizações constantes. Saída às 18h. Boa diversão!

