“Ele assobia”, “Não, ele é inteligente” – Corriere.it

“Alguém no chão.” “Não, espere. Assobie, assobie, mas assobie para sempre. Puta merda…” O árbitro Nasca fala no VAR nos dramáticos momentos finais da partida contra o Inter Verona. Fabbri se dirige ao árbitro da partida. Ele quer que ele pare o jogo e pede que ele apite para interromper o jogo. Fabbri não o escuta e poucos segundos depois Fratesi marca o gol decisivo. «Fabbri teve que interromper a jogada com o zagueiro caído no chão, na grande área, principalmente depois de bater na trave: aí a movimentação acabou e não era para continuar. “Você não pode jogar 3 minutos com um jogador no chão na grande área”, disse Gianluca Rocchi, designer de árbitros da Série A e Série B.