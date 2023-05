Rally da Sardenha 2023, Ott Tanak desafia Calle Rovanpera. Sébastien Ogier está de volta

Você vai ter que comer terra. A data foi marcada e De 1 a 4 de junho na SardenhaA estrada de terra será o campo de caça para aqueles em Campeonato Mundial de Rali 2023 Ele quer vencer. Rodada número seis nesta temporada. finlandês Callie Rovanpera, campeão do mundo, fez a diferença em solo lusitano e a posição na classificação geral sorriu-lhe. O finlandês lidera atualmente com 98 pontos, e está 17 distâncias à frente do estoniano Ott Tanak (Ford Puma) e 29 companheiro de marca francesa Sébastien Auger.

Tanak vai querer redimir-se face ao que aconteceu em Portugal: um buraco no qual suas aspirações afundaram. Para ele, a Sardenha tem um significado especial, tendo vencido no ano passado, e a intenção é justamente que Dando à equipe M-Sport seu primeiro sucesso no cascalho.

Falando de tradições favoráveis, A ser observado com grande interesse seria Ogiercapaz de se impor em quatro condições na estrada de terra da Sardenha, ou seja em 2013, 2014 e 2015 e No 2021. Ou seja, o oito vezes campeão mundial sabe fazer, e realizar este torneio, com presença limitada, pode ser um elemento interessante.

Como se sabe, o craque francês disputou em Montecarlo, no México e, tendo perdido o último rali, quer conquistar Quinto sucesso na carreira na Sardenha, tornando-se o piloto com mais vitórias na história do evento. Recordamos, aliás, que Ogier partilha o atual recorde (4 lugares) com o outro fenómeno francês Sébastien Loeb.

A Toyota, portanto, deve ter papel de favorita Veremos se a Hyundai mostra sinais claros de vitalidade. As tropas coreanas mais bem classificadas são as belgas, Thierry Neuville, quinto lugar em -30 da classificação geral mais alta. Para ele duas vitórias no Rali da Sardenha (2016, 2018) e motivação não faltou, também para esquecer os problemas que Portugal teve. Deste ponto de vista, Neuville também pode aproveitar Algumas novidades sobre o seu telefone i20 que pode se encaixar no contexto.

Será um desafio difícil para todos os pilotos, falando de uma competição na costa leste da Sardenha entre terra e rocha, com especiais muito convincentes para carros, especialmente contemplando partes do Monte Lerno. Após o início da noite de amanhã, os contendores se enfrentarão 19 etapas, totalizando 320,88 km.

Calendário do Rally da Sardenha 2023

quinta-feira, 1 de junho

09h01 – SD: Shakedown de LOIRI PORTO SAN PAOLO (3,23 km)

18h05 – SS1: ABERTURA PRIVADA DE CABU ABBAS (3,23km)

sexta-feira, 2 de junho

08h40 – SS 2 TANTARILES 1

09h31 – SS 3 MONTE LERNO 1

11h01 – SS4 Terranova 1

14h15 – SS 5 TANTARILÉS 2

15h06 – SS 6 MONTE LERNO 2

16h36 – SS 7 Terranova 2

sábado, 3 de junho

08h05 – SS 8 COILUNA-LOELLE 1

09h03 – SS 9 em FILIGOSU 1

10h08 – SS 10 Erola – Tola 1

11h22 – SS 11 Tempio Busania 1

15h05 – SS 12 COILUNA-LOELLE 2

16h03 – SS 13 SU FILIGOSU 2

17:29 – SS 14 Erola – Tola 2

18:43 – SS 15 Templo Bosania 2

domingo, 4 de junho

07h35 – SS 16 ARZACHENA – BRANIATOGGHIU 1

08h35 – SS 17 Sardenha 1

10h09 – SS 18 ARZACHENA – BRANIATOGGHIU 2

12h18 – SS 19 Sardenha 2

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis/DPPI