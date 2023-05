Bandici solta “Juventus roubou, é melhor Gravina trocar de traficante” | Outras ligas Itália

Não meça palavras Presidente de Ternana Stefano Bandicci, o novo prefeito de Terniem relação ao árbitro A da Juventus Reprodução de TV: “Com todo o respeito ao Gravina, acho que ele precisa trocar os traficantes, ele disse uma coisa muito séria para um homem na posição dele. Ele se enganou, o que ele disse não tinha rima nem razão, talvez ele quisesse dizer outra coisa Não há ninguém que possa ser considerado acima da Lei, porque senão, desculpa, amanhã vou assaltar um banco e com esse dinheiro posso resolver meus problemas. O mundo do futebol deveria lidar mais com os problemas do dia a dia. , mas o Chievo teve uma situação parecida e faliu. Ainda entendo um pouco o mundo do futebol, a Juventus tem dívidas incríveis como o Milan e o Inter, é um mundo que faz jogadores e treinadores viverem muito bem, mas depois mata patrões. para Gravina?Sempre há discussões, a Série A leva muito mais dinheiro do que nós e há discussões incríveis entre A e B, Na segunda divisão temos despesas incríveis e na verdade todo mundo que sobe para a primeira divisão logo depois, há não há muito diálogo hoje.” O mundo do futebol me enoja

“Sempre agi da maneira certa, paguei os impostos que tive que pagar, os salários que tive que pagar. O mundo do futebol é especialmente nojento para mim, toda vez que surge outra coisa, há muitas irregularidades que passam despercebidas .acho que a partir de amanhã vou começar a roubar para economizar algum dinheiro, aí espero ser absolvido porque ganho muito dinheiro e estou no mundo do futebol.acho que tem dezenas de ligas entre A e D que precisam ser eliminadas, as coisas precisam ser reequilibradas, porque quem faz com certos truques inevitavelmente tem mais que outros. Não adianta alguém ser admirado, e aqui devemos voltar ao conceito de justiça. 1979, os homens podem matar as mulheres se acharem que são vadias, mas as mulheres não podem matar os homens. Precisamos religar o cérebro, há coisas além do retângulo verde, há aqueles que roubam e não roubam, se você roubou , aceite sua sentença, vale para todos, não podem deixar de avançar para Juventus, Milan ou Inter, senão tiveram seu próprio campeonato Todos nós gastamos dinheiro para fazer o campeonato gratificante, com categorias, altos e baixos, quem vier de A vai jogar em B e todo mundo que vem de B vai jogar em A. O mesmo vale para C. Considere esses navios interligados, a Serie A divide o dinheiro Mal, na Inglaterra e na Espanha as coisas são diferentes.