Campeonato do Mundo de Ralis de Portugal – Sordo acelera, show de Katsuta!

Continua sem rigidez O primeiro dia do rali em Portugal. Ao contrário dos pilotos regulares de hoje Eles não têm ajuda Portanto, cada erro é pago caro. É um toque vintage que volta para respirar em ralis onde a habilidade não está só na velocidade, mas também em saber fazer a manutenção do carro, limitar toques e danos e chegar ao fundo do poço. Reiniciei os drivers WRC do PS4 e concluí no PS6 Primeiro tour “virtual” Desta piscina. Na verdade, ainda faltam dois testes para fechar hoje, Mortagua por cerca de 18 quilômetros e Super Speciale por pouco mais de 3 quilômetros que serão usados ​​para fazer alguns shows no final da etapa.

Então A situação depende do PS6 ser visto Dani Sordo continua na liderançaBom em gerenciamento, mas também em aumentar seu alcance para seus seguidores. O espanhol é irrepreensível, explorando ao máximo todo o potencial do Hyundai i20 WRC Plus, um carro que parece interpretar melhor e mais facilmente as estradas de terra portuguesas. Na verdade, tudo isso é testemunhado pela atuação do VC também no Nouvel e no Tanak. no momento É o domínio da HyundaiE a Surdo na frente da cidade de Nouvel De 8,2 ″ e Tanak 3 ° O belga o ultrapassou, mas ainda estava a 9,3 ″ do líder da corrida. Lembre-se, Sordo está estreando com Novo Navegador Borga Rosada, Este último imediatamente convincente em sua estreia com o WRC e com 3 vitórias de teste já no quadro de avisos! Cada Toyota cresce Mesmo que as dificuldades persistam com os pneus. Evans melhorou muito subindo para o quarto lugar Do general com um gap de 21 ″ de Sordeaux. Katsuta continuou empurrando Demonstrar confiança e agressão sem precedentes no Yaris WRC; Para ele, o quinto lugar está a pouco mais de 3,5 de Evans e à sua frente Rovanbera Apenas 1 “. O jovem finlandês dirige o carro o melhor que pode, mas os pneus não lhe dão paz hoje; no entanto, para Kali, há consolo em vencer o PS4. Ogier ainda está separado Quem não encontra a reação e paga 41 bem. Multidão central para o vencedor da Croácia. O desempenho da equipe M-Sport está em declínio acentuado. Formo perde o flash Na primeira volta e também abrandou devido a alguns problemas, caiu para nono na frente do companheiro de equipa Greensmith.

Em WRC2, uma luta acirrada entre o pólo da Movisport da Itália! Lapônia Ele é atropelado, mas depois retoma a liderança contra seu companheiro de equipe Grazine. Os dois ainda estão em uma briga total e estão separados por apenas 1,8 ″. Suninen mais cuidadoso Quem corre bem a corrida com o Fiesta Rally2 e mantém-se à vista os dois primeiros atrás por 7,7 ″. Oliver melhorou Solberg ficou em quarto Mas ele não consegue acompanhar as três primeiras vezes. Após a punção, ele permanece consciente Mads Ostberg 6 ° Classe e atrás do Skoda Fabia Marco Pollacia. Eric Camille está eliminando a corrida com problemas com seu Citroen. WRC3 perde o líder autoritário até agora, Jan Solans. O espanhol sai do caminho e passa a iniciativa para o francês Johan Russell (Citroen) Skoda polonês Kajetanowicz perseguido de perto.

Nilo Junior WRC O martelo temponi continua bom John Armstrong, WRC Esports Champion. Parece que o jovem britânico nem mesmo é acessível a profissionais da terra como Nordic Sesks e Pajari. Armstrong domina Júnior ao vencer todos os testes (exceto 1, que foi vencido por Pagari). No momento da escrita, o PS6 para o Junior ainda não foi lançado.

