Leclerc e Sainz procuram um milagre em Monte Carlo

Charles Leclerc e Carlos Sainz Eles se destacaram nos treinos livres na quinta-feira d.C. Monte carlo, Mas sabem muito bem se repetir no sábado e no domingo, sempre que Red Bull E Mercedes Eles voltarão com todas as suas forças, e será necessário um milagre, pois A diferença Mostrado no Grande Prêmio anterior.

Mas o piloto de Mônaco em Skye expressa isso Confiança no momento presente para Cavallino“Em comparação com a minha primeira vez aqui na Ferrari, melhorei muito. Viemos de uma temporada muito difícil em 2020 e aprendemos muito. Também para correr um pouco menos de risco quando não há necessidade.” Eu aprendi a ser mais realista. No momento, estou feliz com este 2021 precisamente porque fui capaz de ser completamente tangível e isso é o que eu queria para este ano. ”

“Até agora está tudo bem, mas temos que continuar a trabalhar duro porque.” O quarto lugar não me deixa louco. Se eu tivesse que sonhar com Monte Carlo, O sonho é vencer. Só a vitória me permite fazer isso. Mas no momento ainda é assim, realisticamente será difícil. “

para cada Carlos Sainz O sonho é, em vez da primeira série: “No momento estamos sonhando, no entanto Sabemos que não será fácil. Sabemos que a Mercedes e a Red Bull têm um carro superior: se encontrarem o desempenho certo, estarão na frente. ”

“O ambiente Ferrari Muito bom, a equipe está animada, podemos ver que não ficaram felizes com 2020 AH Ele queria mostrar mais este ano. Gostou de como ele reagiu, Também adoro a forma como me encontro com o carro nestas primeiras corridas. Imediatamente me senti bem com o carro, o que não era o que eu gostaria, mas devo dizer que o processo de ajuste está indo muito mais rápido do que eu esperava. Vou ser forte nas eliminatórias, Eu só preciso dos detalhes para tornar o seu fim de semana perfeito“

OMNISPORT | 21-05-2021 21:40