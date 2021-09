A paz volta ao Paris Saint-Germain: Messi, Neymar e Mbappe riem, Gigio é imbatível | Notícia

Nas redes sociais, as três poses estão satisfeitas e felizes. A estreia dos sonhos de Donnarumma na Liga dos Campeões

O pesadelo de todos os treinadores da Europa, com uma foto: Mbappe, Messi e Neymar Abraços e sorrisos. É claro para todos que o Trident não é jogável em circunstâncias normais e mesmo com uma pitada de compreensão, mas após os recentes acontecimentos na França e algumas faíscas primeiro entre Messi e Pochettino, e depois entre Neymar e Mbappe, um deles começou a espero ser o querido velho. “Muitos galos em um galinheiro” pode limitar psg. Em vez disso, Pep Guardiola não foi a primeira vítima do poder esmagador dos Pioneiros Maravilha.

Faça as pazes entre todos? Em breve dizer no vestiário que será vulcânico durante toda a temporada e sob o microscópio para cada pequena escuridão, mas certamente contra o Manchester City no grande jogo do segundo dia de Liga dos Campeões Em grande parte, vimos aquele superstar sobre o qual todo mundo está falando e flertando há meses. trabalhar para O primeiro gol de Messi no Paris Saint-Germain Foi um pequeno exemplo disso em um jogo ainda complexo: o movimento argentino, passe de Mbappe e partiu em Pulce Junction. Confira Pep.

Não somente. Se é verdade que a final de 2-0 no City é fruto de uma digressão e de uma mensagem clara para a companhia europeia, também aí está para sublinhar o sofrimento que o PSG enfrenta frente aos ingleses, que já foi neutralizado em mais de um ocasião por comícios. Gigio Donnarumma Pela primeira vez em competição. Outra suposta questão de que o próprio goleiro riu no pós-jogo, ao deixar claro para todos em campo como o replay entre as duas postagens terminaria com Keylor Navas, naturalmente evitou todos os provérbios.

Se, então, descobrir que Sua Majestade Lionel Messi Ele acaba jogando o ‘crocodilo’ na barreira, bem, tudo o que os oponentes precisam fazer é adivinhar alguma escaramuça dentro do vestiário parisiense. Mas para outros, eles esperaram e assistiram ao show no campo.