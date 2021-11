Scandicci organiza Thetis e voa para o segundo turno. Antropova retorna e atordoa – OA Sport

Scandicci se classificou facilmente para as oitavas de final da Challenge Cup 2021-2022 voleibol feminino, a terceira competição europeia mais importante. Toscanos têm Thetis derrotou a humilde Atenas por 3-0 (25-20; 25-20; 25-15), repetindo o que foi feito ontem na primeira mão, sempre na frente dos seus adeptos.

Tudo isso é muito fácil para as meninas do técnico Massimo Barbolini contra a humilde seleção grega, incapaz de igualar a terceira força na Série A italiana. Savino Del Bene bem merece a passagem do papel e Agora um duplo confronto a aguarda contra o vencedor do confronto entre Potsdam e Ponta Delgrada. (De preferência alemães contra portugueses).

. performance superior Ekaterina Antropova, é registrado como estrangeiro após um caso conhecido ocorrido no tribunal nas últimas semanas. O oposto fez a diferença marcando 17 pontos (3 paredes, 2 ases) Com 41% na fase ofensiva. O jovem de 18 anos foi acompanhado no ataque por Al-Sanabel Veronica Angeloni (7) Ed Elena Petrini (6), foram todas preparadas pela diretora Nicole Milanova (favorita sobre Ophelia Malinov), enquanto Benedetta Bartolini e Anna Silva Correa foram as potências.

LiveMedia Photos / Lisa Guglielmi