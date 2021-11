Football e Covid .. O problema do Bayern .. Jogadores de “La Fax” não podem permanecer aposentados | Notícia

A Alemanha está no meio da quarta onda de Doença do coronavírus Enquanto a Terra decide por conta própria o que fazer, o mundo do futebol também é forçado a fugir para se esconder. Em particular, ele Bavaria mônaco Que ganhou as manchetes nas últimas semanas porque muitos de seus elementos eram positivos e abertamente contra a vacina. Na Baviera, pessoas não vacinadas não podem ir ao hotel e ao santuário da equipe antes da partida. Nagelsmann pode ser afetado.

A próxima partida dos campeões alemães será em Augsburg, também na Bavária, onde o acesso aos locais públicos é atualmente limitado a pessoas sujeitas à rígida regra 2G (vacinar ou recuperar) e entre jogadores do Bayern de Munique que serão dispensados ​​da quarentena. Ele também é alguém que, como Joshua Kimmich, se declarou “no-vax” e por isso não pode participar do desafio nem da noite com o resto do grupo. Mas para Musyala, Gnabry e Chubu-Moting, a posição a esse respeito ainda não é certa.

Este é o principal obstáculo, que pode ser inevitável, mas também pode mudar o futuro do esporte ao acessar eventos apenas para atletas vacinados. Os organizadores da Copa do Mundo do Catar levantaram a questão há um ano, enfatizando seu desejo de receber apenas jogadores que tenham uma boa reputação com os cursos de vacinação, mas é difícil prever o que os próximos meses irão reter a este respeito. Enquanto isso, o Bayern de Munique provavelmente terá que fazer pelo menos alguns de seus elementos-chave em campo.