Coração azul, mas quanto desperdício – OA Sport

00,16 Termina aqui! Um empate que pouco ou nada move o ranking e não beneficia ambas as equipes. A Itália volta ao estádio amanhã, às 19h30, contra Andorra, enquanto Portugal enfrenta a Espanha na grande partida de hoje. Os azzurras ainda podem ter esperança, mas muito vai depender do que a Espanha fizer até sexta-feira. Obrigado por ter estado connosco na OA Sport e desejamos-lhe uma boa noite.

0,24 Os Açores carregam no acelerador! Acabamento brilhante, é uma prática direcionada.

1.10 porção de coco, Janata diz não a Elvis do outro lado!

1.31 Última vez fora da partida, Bertolucci diz.

2h30 Agora que os lusitanos estão pagando, a Itália se aproxima como um porco-espinho.

3.12 E desta vez o Alves marcou 4-4 e dois golos para o campeão lusitano.

3.12 Nesse ínterim, é solicitado um timeout, Alves aparecerá do disco.

3.12 Clash in the Box, um pontapé de grande penalidade para Portugal …

3,33 Jirao salva novamente! O guarda-redes é mesmo o homem a mais de Portugal.

4.23 A Itália está muito rápida no início do segundo tempo, Ambrosio e Gavioli perdem uma grande oportunidade na frente do gol.

5.41 Os azzurri deixaram passar os 45 segundos inteiros, mas não conseguiram atirar.

7.18 Thiago Pinto procura o ataque e Gnata fecha a porta!

8,37 Portugal quer um empate e uma derrota seria desastrosa na classificação final.

9,48 Bara Janata!

9.48 Muitos blues malucos, que cometem o décimo erro. Haverá um tiro direto a favor de Portugal.

10,55 ILLUZZIIIIII! Rigor engenhoso, um torpedo sob a junção dos pólos! A Itália volta a avançar 4-3!

Penalidade de 10,57! Malagoli empatado pelo Costa, é um pênalti!

11,41 Uma defesa tripla de Janata, Gavioli comete o nono erro.

13.02 Itália de novo! Os Blues empurram Gavioli, mas sem encontrar o alvo.

14.11 A chance da Itália! Gavioli toca a rede com um contra-ataque, Girau não se permite rezar por ele.

15.08 O pai dele! Ambrosio é punido pela ajuda de Malagoli. Pedra impermeável, 3-3!

16,49 quarta falta de Portugal, contra oito da Azzurra.

18,32 – Portugal leva vantagem. O conde Gonçalo Alves que deu a volta à porta e meteu a bola por baixo do homem de Gnata.

18h45 Tente o golpe à distância da bola alta de Ebenazar.

20.08 times muito retangulares, chances dos dois lados.

21.05 Portugal empata imediatamente, Nunes vence o Gnata, aproveitando um rebote.

22.04 Veronaaaaaaaaa! Itália em frente! Versão de ação do primeiro gol, Coco Pesca Verona, 2-1!

23h30 Gavioli explorou um erro defensivo e salvou Girao.

23,32 A segunda parte começa.

23,22 A primeira metade termina.

0,36 gnata! Grande defesa do goleiro azul que manteve o time à tona.

2,39 desenho portugal. Rodrigues espreita na lateral da porta e é lindamente apresentado pelos Magallaes menores. Tudo isso será reconstruído para os Azzurri.

4.15 Gonçalo Alves tentou o número, mas foi impedido pelos árbitros que cobraram uma grande penalidade.

4:45 Gavioli caça no canto mais distante, Girao por milagre! A Itália atinge 8 erros.

5,44 Mais uma falta nas costas da Itália, Bertolucci pede o fim do tempo.

6.18 Ocasionalmente, para Portugal, Gnata é salvo de uma forma feliz.

6,40 Um tiro de Verona foi bloqueado pela defesa.

7,40 6-3 A situação está prejudicando a Itália.

8.54 Desacelere o jogo, não encontre a diferença de distâncias.

9.49 Bug ruim no Gavioli, tempo limite esgotado.

11.22 Quick restart Portugal, Para Gnata!

12.03 Malagoli também tentou, mas sem sucesso.

13,35 Outro contra-ataque da Itália, Ebenazar esteve perto de marcar, mas encontrou Girao cauteloso.

Tempo limite de 14,41, enquanto o número de erros é 4-2.

15.03 Grande Desfile de Jirau! O goleiro Luzitani defende um gol!

15.50 Primeiro erro de Portugal.

16,22 A Itália continua no ataque, faz muito esforço para os donos da casa.

17.55 O terceiro erro, pode se tornar um problema.

18,39 False de Coco, é o segundo blues.

18.58 A Itália procura uma solução à distância, mas não consegue encontrar a porta.

20,21 Bom trabalho para a Itália, Verona considera Girao atencioso.

20,42 também promete a Gnata, que guarda o placar de Rafa Costa.

22h00 Duas ocasiões para os azzurri, Giroud opondo-se a Coco e Ambrosio.

23,06 iPróximo em vantagem! Alessandro Verona pune duas etapas aproveitando a sugestão de Coco. Encaminhe o moletom!

24.02 A Itália tirou imediatamente duas conclusões de longe, Girão mantém uma boa guarda.

22,45 e parte!

22h40 As equipes já estão no parquete, prontas para ir!

22,35 Certamente não seria um jogo fácil. Além da Espanha, Portugal está entre os favoritos ao torneio, já tendo vencido 21 vezes, enquanto a Espanha conquistou oito das últimas 10 edições.

22,30 Alguns problemas também para Portugal, que abriu com uma vitória de 10-0 sobre a Alemanha, depois perdeu por 5-3 para a França na segunda partida.

22,25 De fato, a Itália cedeu lugar à França no primeiro dia, enquanto na segunda partida ocorreu um empate mais convincente contra a Espanha, equipe indicada à final para a medalha de ouro.

22.20 Bem-vindo ao LIVE LIVE. Itália e Portugal merecem três pontos preciosos para ambas as seleções: para os lusitanos, uma séria hipoteca para a final mais importante, enquanto os azzurri ainda procuram o primeiro triunfo.

Boa noite, leitores da OA Sport, e damos as boas-vindas mais uma vez a esta nova emissão em directo, que na ocasião nos levará a Paredes, Portugal, onde 2021 Campeonato Europeu de Hóquei em PatinsOnde a Itália busca conquistar sua primeira vitória sobre os donos das terras.

Na verdade, os azzurras iniciaram o seu percurso com uma derrota frente à França, depois conseguiram empatar 4-4 frente à temível Espanha, no final de um jogo ousado em que a equipa comandada por Alessandro Bertolucci deu mostras de crescimento sobretudo no jogo. plano.

o Portugal Porém, certamente não é o último chegado, sendo já o favorito de todo o torneio, que começou com duas grandes vitórias sobre a Alemanha e a França, provando mais uma vez que é a equipa com maior potencial. Portanto, não será fácil, mas Federico Ambrosio e seus companheiros farão o possível contra a Espanha para mover a classificação e se aproximar da final pela medalha.

Será o último jogo do dia e a bola terá início às 22h45, depois dos jogos da Alemanha, Espanha, França e Andorra. OA Sport traz para você o texto ao vivo de todo o desafio, divirta-se!

Foto: Marzia Catini