Campeão paralímpico Pistorius é libertado

Ele foi libertado da prisão apenas 11 anos depois de matar seu parceiro. Atleta sul-africano Óscar Pistorius Ele foi libertado secretamente sob condições: ele atirou na namorada Riva Stankamp No Dia dos Namorados de 2013.

Dezenas de equipes de televisão, fotógrafos e jornalistas reunidos em frente às portas do centro correcional Atteridgevillena capital Pretória, antes das 6h. Mas ninguém viu o campeão paralímpico. Eles souberam das autoridades que “ele já estava em casa e foi liberado quando não havia ninguém”.

(Reuters)

Funcionários do Departamento de Correções disseram que a data de sua libertação não seria anunciada com antecedência e que não haveria nenhum “show”: eles conseguiram mantê-lo fora da atenção da mídia. Provavelmente o levaram da prisão para o Departamento de Correções para ser processado. Inicialmente, espera-se que ele seja alojado na villa do seu tio em Pretória, onde viveu enquanto era julgado por homicídio e permaneceu em prisão domiciliária por um período de 2015 a 2016.

(Reuters)

Liberdade condicional em novembro

Pistorius foi aprovado para liberdade condicional em novembro, pela segunda vez que ele solicitou. Ele cumpriu quase 9 anos da pena de 13 anos e 5 meses: Na África do Sul, você tem direito à liberdade condicional depois de cumprir pelo menos metade da pena.

Sem álcool e sem entrevistas: restrições

O campeão paralímpico viverá em condições estritas até o final da pena Em dezembro de 2029.

Algumas das condições incluem restrições que lhe permitem sair de casa, uma proibição do consumo de álcool e uma ordem para participar em programas de controlo da raiva e violência contra as mulheres. Ele terá que prestar serviço comunitário.

Pistorius Ele também terá que se reunir regularmente com os funcionários da liberdade condicional em sua casa e nos escritórios dos serviços penitenciários e estará sujeito a visitas não anunciadas das autoridades. Ele não está autorizado a sair da área de Waterkloof sem permissão e é É proibido falar com a mídia Até o final da frase. Ele poderá ser devolvido à prisão se violar qualquer uma das condições de sua liberdade condicional. A África do Sul não usa pulseiras electrónicas, pelo que Pistorius não usará quaisquer dispositivos, mas será constantemente monitorizado pelo funcionário da administração responsável pela sua condição e terá de informar o funcionário de quaisquer mudanças importantes na sua vida, como por exemplo se deseja ou não conseguir um emprego ou mudar de casa.

o crime

Pistorius afirma que atirou na modelo por engano, pensando que ela era uma ladra escondida no banheiro: ele disparou várias vezes através da porta com sua pistola 9 mm licenciada em legítima defesa. Enquanto os promotores dizem que ele matou intencionalmente a namorada durante uma briga noturna.

A família de Steenkamp não se opôs ao seu pedido de liberdade condicional em novembro, embora sua mãe, June Steenkamp, ​​​​disse não acreditar que Pistorius tivesse sido totalmente reabilitado e ainda estivesse mentindo sobre o assassinato.

Pistorius foi inicialmente condenado por homicídio culposo – uma acusação semelhante ao homicídio culposo – e sentenciado a 5 anos de prisão. Após recursos do Ministério Público, ele acabou sendo considerado culpado de homicídio e sua pena foi aumentada. Ele foi enviado para a prisão pela primeira vez em 2014, depois foi libertado para prisão domiciliar em 2015 e voltou à prisão em 2016.

Mãe de Riva: “Estamos na prisão perpétua”

“As condições impostas pelo conselho de liberdade condicional, que incluem cursos de gestão da raiva e programas de violência de género, enviam uma mensagem clara de que a violência de género é grave”, disse a mãe da vítima, June Steenkamp, ​​num comunicado. Mas quando a mulher perguntou se a justiça havia sido feita, ela respondeu que “nunca poderá haver justiça se o seu ente querido nunca mais voltar, e nenhum tempo de serviço devolverá Reva. cumprindo a pena.” .” sentença de vida.”