Roma, a turnê na Ásia foi cancelada. Vamos para Portugal

Pelo terceiro verão consecutivo, a Roma prepara-se para viajar para Portugal, concretamente para a região do Algarve. Após a fraude apresentada aos Giallorossi pela agência que organizou dois amistosos na Coreia do Sul – que foram cancelados por falta de pagamento de cerca de US$ 3 milhões que deveriam ter entrado no Trigoria – o clube de Friedkin agiu para encontrar uma partida o mais rápido possível. um destino alternativo. Mais uma vez a escolha recaiu sobre o país de José Mourinho e Thiago Pinto, onde Pellegrini e os seus companheiros já tinham realizado parte da preparação desportiva do recente verão.