Liga Italiana: De Silvestri responde a Gudmundsson, Bolonha e Génova 1-1 – Notícias

O Bolonha continua a abrandar, mas sobrevive: a derrota em Udine é seguida de um empate em casa com o Génova. (Notícias)

Procurava a sétima vitória consecutiva em Dallara para recuperar o quarto lugar (aguardando o resultado da Fiorentina), para coroar da melhor forma a primeira metade da temporada, o que é um recorde. O caminho continuou o mesmo, mas o Bologna não conseguiu a ultrapassagem, e De Silvestri salvou aos 95 minutos, depois de uma partida de perseguição e que culminou num empate justo.

Ele sofreu da mesma forma com Gênova, que acalentou a ideia desse feito: Primeiro com gol de Gudmundsson em cobrança de falta no primeiro tempo, depois na trave do craque, e novamente em cobrança de falta aos 97 minutos que acertou a trave. Mas para o Gênova, um empate ainda vale ouro, depois de uma rodada complicada.

Em Bolonha, Motta tem de prescindir dos lesionados Sommoro, Christiansen e Ndoye, bem como de Bonifazi no mercado de transferências e de Azzouzi convocado por Marrocos para participar na Taça das Nações Africanas, mas Gilardino está muito pior: a viagem foi marcada por a doença a bordo do ônibus do auxiliar de Gila e não incluída no elenco.Além do lesionado Thorsby, estão também Puskas, Strootman, Leyali, Jagiello, De Winter e Bani. Epidemia de gripe. Tudo isso ao final de uma semana em que a Procuradoria-Geral da República investiga supostas infrações que podem resultar em pontos de desclassificação.

Mas a equipe de Gilardino mostrou desde o início que estava tentando transformar suas dificuldades em combustível. O Bologna joga a partida e fica perto de marcar aos 7 minutos: folga de Fabian pela esquerda, que movimenta Orsolini pela direita, que retorna e finaliza, mas Martinez salva seu time com uma intervenção maravilhosa e também marca presença aos 17 quando Calafiore tenta. Duas vezes após o término do ataque de Zirkzee.

O Génova toma as medidas necessárias e defende de forma coesa no seu meio-campo, sem abrir mão da retomada do jogo e destruindo a formação da equipa da casa por baixo com pressão sufocante e passes no final. Gudmundsson passa para Messias, que passa por Bosch e ganha falta pela esquerda na entrada da área Aos 20 minutos, Gudmundsson converteu Com resultado que passa entre Zirkzee, Busch e Calafiore, ele derrota Ravaglia. O Gênova também encontrou outro contra-ataque perigoso com Vreindrup, enquanto o Bolonha respondeu com algumas dicas de Zirkzee, que encontrou Martinez prestando atenção.

Bologna tenta mudar o ritmo no início do segundo tempo, quando Zirkzee consegue criar mais espaço para estimular as entradas dos companheiros: mas Vogliacco bloqueia Urbanski e fecha Fabbian. Motta traz novas forças, enquanto Gilardino não tem nenhuma, e assim a pressão do Bologna aumenta no meio do segundo tempo, quando Martinez responde gentilmente sobre Ibescher, antes do gol de Calalfiori aos 32 minutos ser anulado por impedimento, após o desenvolvimento de um cobrança de falta de Sailmakers.

O Gênova não tem alternativas e recua cada vez mais: o efeito vira cerco. Mas o muro erguido por Dragosin e seus companheiros resistiu até os 95 minutos, quando ele se libertou ao cobrar escanteio. De Silvestri.

O Bolonha empatou e termina a primeira metade da temporada em quinto, com 32 pontos (a Atalanta pode alcançá-lo), e o Génova, com um quarto resultado útil, desvia para 21 com um empate sóbrio, pelas circunstâncias em que amadureceu.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA