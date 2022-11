Mercado ininterrupto – imprudência, negociações e antecedentes 31 de outubro

Milan, Pioli renova até 2025: 3,5 milhões por temporada Mais recompensas associadas a campeões vencedores. Juventus, Milinkovic e paus para convencer Comte a voltar. A Sérvia realmente chegará a janeiro? Embora seja oficial: IHATTAREN não será indenizado e retornará ao BLACK & WHITE no início de 2023. Lazio, Sari Sonha Rafa Silva, mas venda necessária. FIORENTINA E LAZIO MONITORAM NA GRÉCIA PARA LEVI GARCIA. Turim, o corretor é a prioridade no mercado: Pellegri é atacar. Verona, pensando no retorno do CIOFFI

O Milan anunciou, por meio de seu site oficial, seu acordo com o técnico Stefano Pioli, que permanecerá como técnico dos rossoneri até junho de 2025, estendendo o atual acordo por mais dois anos. “O Milan tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Stefano Pioli até 30 de junho de 2025. Depois de embarcar em um caminho virtuoso, culminando na conquista do Campeonato 2021/2022, Milan e Stefano juntos darão continuidade a um projeto ambicioso que reflete os valores e história do clube”. Segundo a Sky Sports, o acordo do novo treinador com o clube prevê também um aumento salarial, que passará de cerca de 2,8 milhões para 3,5 líquidos por época. Somam-se a isso alguns bônus vinculados a gols, incluindo bônus relacionados à possibilidade de vencer a Liga dos Campeões.

Serge Milinkovic-Savic e Alessandro Bastoni. Em seu ponto de transferência na Juventus, a BBC identificou esses dois jogadores como potenciais reforços para a Juventus persuadir Antonio Conte a fazer um retorno sensacional a Turim, mas apenas a partir do próximo verão. De acordo com o gazzetta.it, por outro lado, a Juventus, com o meio-campista da Lazio, poderia repetir o que fez em janeiro com Dusan Vlahovic. Para vencer a resistência de Lotito, que possui uma joia no valor de mais de 100 milhões de euros, embora o sérvio não pareça disposto a renovar o contrato que expira em 2024.

O Ajax não vai desistir de Mohamed Ihtarin, agora é oficial. O clube holandês anunciou em comunicado oficial que já havia avisado a Juventus de que não exerceria a opção de compra. O meia-atacante, portanto, retornará a Turim e será válido por Massimiliano Allegri a partir de 3 de janeiro de 2023.

Como lemos nas páginas de Il Messaggero, foi organizada uma cúpula na noite de sábado entre Maurizio Sarri e Claudio Lotito para discutir a discussão do mercado. Durante a semana, Sarri se encantou com Rafael Silva, segundo atacante do Benfica, que puniu a Juventus com dois gols na Liga dos Campeões. O português de 29 anos deve expirar em 2024 e agora pode custar menos, apesar das negociações de renovação. Também é um sonho, também porque Lotito, que não tem saída (Luis Alberto está sempre na balança), não está disposto a agradá-lo em janeiro

De acordo com o jornal grego SportTime, muitos observadores viajaram para a Grécia para assistir ao jogo entre AEK Atenas e PAOK Thessaloniki para acompanhar o atacante da 97ª classe Levi Garcia, jogador de Trinidad e Tobago que marcou 5 gols em 10 partidas. Estiveram presentes observadores da Fiorentina, Génova, Lazio, Eintracht Frankfurt, Lille, Trabzonspor e Besiktas.

As prioridades do mercado em Turim estão mudando à luz da última oferta de Pietro Pellegri. O jornal Corriere di Torino de hoje escreveu nas bancas: “Em três partidas, falaremos sobre o mercado de transferências e a prioridade para o meio-campista alto e atlético será aumentar os centímetros também e, acima de tudo, nas bolas inativas. Ele fala sobre isso; Pellegri está presente hoje da ordem ao ataque”, lemos.

Depois de três jogos e muitas derrotas, o Hellas Verona reflete sobre a posição de Salvatore Boquete. Nesse caso, a partida contra o Monza, marcada para a tarde de domingo, pode ser fundamental. Em caso de resultado negativo, Gabriele Cioffi pode ser chamado, sua absolvição após derrotar o Scala em Salerno, que somou 5 pontos nos primeiros nove dias.

MESSI, não só Barra ou PSG no futuro. As negociações começaram bem com o Aeroporto Internacional de Miami. Barcelona, ​​​​De Jong quer ficar: ele não vai ouvir ofertas em janeiro. Spurs, com € 20 milhões, LO CELSO será vendido. Desafie Manchester United, Chelsea e Real Madrid contra Frimpong. Arsenal, Gabriel Jesus como Real Madrid: A oferta está pronta. Sonho de cancelamento Blancos: 70 milhões aceitam. Manchester City, negociações para renovar Bernardo Silva até 2025. Lâmpada maluca em Cayo Henrique del Monaco: Ele quer no Everton em janeiro. Brighton notifica adultos: 100 milhões de euros solicitados pela CAICEDO. Stramaccione isento de Al-Gharafa

O Manchester City está negociando a renovação do contrato com os agentes de Bernardo Silva. É o que explica o Football Insider, que adianta que já estão em curso negociações entre as duas partes para prolongar o acordo atualmente em vigor até 2025. É claro que o médio português, frente ao Barcelona e ao Paris Saint-Germain, vai também receber um acréscimo significativo salário. .

O que vai acontecer com Lionel Messi? Voltando aos seus níveis durante a segunda temporada em Paris, o contrato do campeão argentino expira e após a Copa do Mundo ele será convidado a escolher seu próximo destino. O futuro de Pulga, segundo o The Athletic, parece conter hoje três cenários possíveis: uma renovação com o Paris Saint-Germain, que gostaria de desfrutá-lo à sombra da Torre Eiffel por mais alguns anos, e um retorno romântico a Barcelona, Mas também o Inter Miami, que parece estar As negociações com ele estão bem encaminhadas, e mesmo que ainda não estejam fechadas, a esperança é arrebatar o sim final do atacante nos próximos meses.

Frenkie de Jong não mudou seus planos, nem mesmo diante do mercado de janeiro. Conforme relatado pelo Sport, o meio-campista holandês já disse a seus agentes e ao próprio Barcelona que não quer ouvir nenhuma oferta durante o inverno.

Hoje, o Football Insider escreveu: “O Tottenham quer tirar vantagem de Giovanni Lo Celso”. Agora, o meio-campista argentino foi demitido do Tottenham e atualmente está emprestado ao Villarreal e está avaliado em cerca de 20 milhões de euros. Exatamente quanto o Lodi Club espera coletar, possivelmente já em janeiro, com a venda final. Em submarino amarelo ou outros clubes.

Mr. Ten Hag pediu reforços nas laterais e por isso o Manchester United está olhando para Leverkusen. Conforme relatado pelo Football Transfers, os Red Devils têm como alvo Jeremy Frimpong, do Bayer, o holandês de 21 anos que está indo bem na Bundesliga depois de crescer no Manchester City. Já no mercado de transferências de janeiro, o talentoso lateral-direito também é amado pelos rivais diretos Chelsea e Real Madrid.

Depois de tentar quando estava no Manchester City, o Real Madrid está pronto para voltar às fileiras de Gabriel Jesus. Pelo menos de acordo com o The Sun, Florentino Perez está prestes a fazer uma oferta oficial ao Arsenal pelo atacante brasileiro.

O novo talento do Mônaco pode decolar em breve. Conforme relatado pela Sky Sports UK, o lateral-esquerdo Caio Henrique acabou no gol de Lampard no Everton, em busca de reforços para aumentar a qualidade dos Toffees durante a janela de transferências de janeiro. O brasileiro de ascendência espanhola, nascido em 1997, finalmente encontrou seu rescaldo no principado depois de não se estabelecer na Espanha com o Atlético de Madrid.

Brighton atirou fortemente a favor de Moisés Caicedo. De acordo com relatórios da Sky Sports UK, a empresa do técnico Roberto de Zerbe deveria precificar o meio-campista da classe de 2001 do Equador em cerca de € 100 milhões. Uma avaliação terrível, também destinada a intimidar muitos dos grandes nomes ingleses (principalmente Manchester United e Liverpool) que estão de olho no jogador.

João Cancelo é o sonho do Real Madrid para impulsionar as pistas laterais. Para escrever é o jornal As, que confirma como o português é a primeira escolha do clube merengue além do Carvajal à direita. No entanto, não será fácil convencer o Manchester City, não disposto a ouvir as propostas de menos de 70 milhões de euros para o antigo Inter e Juventus.

Andrea Stramaccioni não é mais o técnico do Al Gharafa. A informação foi transmitida pelo próprio clube do Qatar, que quis, via Twitter, agradecer ao antigo treinador do Inter “por todos os esforços que fez pelo clube durante o período em que ocupou este cargo, desejando-lhe as maiores felicidades e sucesso”. Foi substituído por Pedro Martins, antigo treinador do Olympiacos, que já chegou a Doha.