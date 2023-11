Forte dei Marmi é a capital europeia do hóquei. De hoje a domingo, rodada da Liga dos Campeões

Forte dei Marmi

De hoje a domingo, Palafuerte recebe o Grupo A da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões que, além dos anfitriões, defronta Oliveriense (Portugal), Igualada (Espanha) e Diesbach (Suíça).

Para o Centro Porsche Forte dei Marmi, que se estreia esta noite, às 19h00, frente ao Igualada, o objetivo é tentar entrar no sorteio principal da principal competição europeia, a partir de 30 de novembro, na qual participarão as duas primeiras equipas de cada grupo. digitar. O adversário mais perigoso é o Oliveriense, liderado por Edu Bosch, atual líder do campeonato português, que conta com campeões como os argentinos Lucas Martinez e Franco Platero (ambos com experiência italiana, este último também no Rossoblu), o francês Bruno Di Benedetto e vários jogadores. Jogadores internacionais portugueses como Abreu. O Igualada de Marc Montand foi bastante remodelado. A equipa dominante na Europa entre as décadas de 1980 e 1990, e oitava na La Liga, inclui uma equipa na qual se destacam Gerard Riba e Oriol Linas (21 anos). A provável vítima do sacrifício é Diesbach, que ocupa o meio da tabela do campeonato suíço, e que ainda conta com alguns atletas da escola ibérica como o guarda-redes Costa, Solera e Lorenzo.

Passando para a equipa de Alessandro Bertolucci, a três jogos do fim em menos de 72 horas, é fundamental manter sempre a concentração máxima e dar sempre tudo o que tem, mesmo quando termina em igualdade de pontos onde o confronto direto e a diferença de golos podem ser cruciais . O calendário sugere o jogo contra os portugueses, que deverá ser decisivo, no domingo, às 14h, mas cada concorrente pode contratar jogadores desconhecidos. Contra Giovinazzo, no último sábado, o time sofreu um pouco na defesa, antes de vencer por larga margem graças ao setor ofensivo em que Ambrosio e Gil brilharam.

Plano. Hoje: Forte Igualada (19h); Oliveriense-Desbach (21). Amanhã: Igualada-Oliverense (16h00); Forte Diesbach (18); Domingo: Igualada-Deisbach (12h00); Forte Oliveriense (14). Estes são os outros grupos da Liga dos Campeões. B (em Tomar): Valongo e Tomar (Portugal), Noya (Espanha), Heeringen (Alemanha). C (em Lleida): Lleida (Espanha), Porto (Portugal), Coutras e Noisy (França). D (em Calafell): Rios e Calavell (Espanha), Sarzana, Vendéennes (França). As oito equipes eliminadas se classificarão para a WSE Cup.

