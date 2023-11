Copa da Itália: Torino Frosinone 1-1 Ao vivo, Ibrahimovic e Zema! Sassuolo, 5-4 dcr para Spezia: Atalanta lá | primeira página

As três jornadas da Taça de Itália continuamjunto com outros dois desafios, que acontecem hoje, são válidos por i Piso 32, A última rodada antes da chegada dos oito times mais bem classificados da última Liga italiana (Napoli, Inter, Milan, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina, Atalanta).

Saímos às 18h com Sassuolo Spezia: Os donos da casa vencem sofrendo Sobre sançõesEles enfrentarão a equipe de Gian Piero Gasperini Para as oitavas de final. A equipa de Alessio Dionisi, depois de um empate no campeonato frente ao Bologna, continuou a sua caminhada na competição nacional, derrotando uma equipa da Ligúria que não vive uma excelente passagem na Serie B, somando apenas 8 pontos (área de jogo cheia). O erro de Luca Moro foi decisivo, Sassuolo foi dono e o pênalti decisivo foi marcado por Llorente.

Às 21h, acontecerá um jogo entre duas equipes da Série A: o Torino de Ivan Juric enfrentará a surpresa equipe do Frosinone comandada por Eusebio Di Francesco.Um jogo equilibrado entre duas equipes empatadas com 12 pontos na classificação, apenas 4 pontos atrás da região europeia. Para Ciociari ele marcou imediatamente Turma de 2005 de propriedade do Bayern de Munique, Aregão Ibrahimovic, Um alemão de origem kosovar que empatou de cabeça contra o Granata Zima.