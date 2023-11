Mourinho, elogiando Modric e a história de sua chegada ao Real Madrid

Luka Modric Foi escrito de uma forma indelével Seu nome está na história real Madrid Chegando à direita No El Clásico contra o Barcelona inacreditável fim da linha Com uma camisa do Los Blancos. 500 jogos, Ganhou vários prémios, o primeiro dos quais remonta a Supercopa 2012 Especificamente contra o Barcelona.

Modric, homenagem a Mourinho

O técnico da seleção também falou sobre aquela partida e o respeito que tem pelo jogador croata Roma Jose Mourinho Parcialmente responsável pela chegada de Modric do Tottenham: “Tenho orgulho de ter lutado pela presença de Modric no Real Madrid. Em sua primeira partida, conquistou seu primeiro título, a Supercopa da Espanha contra o Barcelona em 2012. Onze anos depois, 500 partidas e ainda mais troféus e títulos por vir. Parabéns, Lucas!Estas são as palavras do português ao The Athletic.