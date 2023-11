joelho! Bayern e Holanda estão preocupados

Saarbrücken (Alemanha) – ansiedade Bayern de Mônaco se machucar Matias de Ligt, Lançado prematuramente em desafio Copa da Alemanha contra o Saarbrücken Os bávaros perderam dramaticamente no clube alemão da terceira divisão. Um problema no joelho direito que imediatamente pareceu muito grave para o ex-zagueiro Juventus, Ele ficou no chão com fortes dores e imediatamente agarrou a perna após escorregar no campo traiçoeiro do clube da terceira divisão. De acordo com os rumores iniciais, os ligamentos poderiam ser afetados, uma lesão que poderia manter Dee fora de ação Aceso Nos próximos compromissos com Baviera (Ele definitivamente não estará em campo no El Clásico vs. Dortmund Na próxima rodada Bundesliga) E com a seleção holandesa, com o regresso aos estádios, que poderá ser adiado para 2024.

Bayern está interessado em incluir De Ligt

Noite negra para Tuchel Que depois de aproveitar imediatamente Mueller O zagueiro holandês perdeu. Aos 25 minutos, De Ligt deslizou para fechar na ala adversária Por Michelle, Mas parecia que o campo, que não estava em condições ideais, traiu o camisa 4 da Baviera, que imediatamente gritou de dor. Joelho direito nas mãos e assistência da equipe médica, De Ligt Depois tentou voltar a campo, mas teve que pedir substituição e reagiu Tuchel No banco ele imediatamente deixou clara a extensão do problema. Tiramos o chapéu para o treinador alemão, que foi então sujeito a uma eliminação dramática após a revolta do adversário aos 96 minutos.