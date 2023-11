Superbike, o último “não” de Razgatlioglu à Yamaha: o pano de fundo

Uma ausência notável dos dois dias de testes em Jerez é, sem dúvida, Toprak Razcatlioglu. Como se sabe, a Yamaha não permitiu que ele pilotasse imediatamente a BMW M 1000 RR. O campeão do Superbike 2021 terá que esperar até o dia 4 de dezembro para testar a nova moto. Fá-lo-á em Portimão e depois também em Jerez nos dias 5-6.

Superbike, teste de Jerez: o que aconteceu entre Yamaha e Razcatlioglu

Razcatlioglu dirigiu palavras gentis à Yamaha no fim de semana passado, mas também ficou muito decepcionado. Considerando o que eles fizeram em seus quatro anos juntos, espere obter luz verde para testar um BMW imediatamente. Foi decidido implementar o contrato, que expira em 30 de novembro, e proibir imediatamente quaisquer futuros competidores de pilotar a nova moto.

Após esta decisão inicial, uma nova oferta da Yamaha chegou a Toprak: aceitar participar nas provas marcadas para Jerez nos dias 22 e 23 de Novembro. No entanto, como os colegas relataram em speedwick“, o piloto rejeitou esta possibilidade:”Estamos apenas dez dias separados – Ele disse – Não importaPor isso, ele vai esperar o término do contrato com a atual equipe para depois testar a M 1000 RR em dezembro.

Toprak quer vencer com BMW

A escolha da Yamaha foi diferente da Kawasaki, o que permitiu a Jonathan Rea pilotar o R1 imediatamente. Razcatlioglu esperava que a mesma coisa acontecesse com ele, mas tomou nota da decisão e não pôde fazer nada a respeito. Ele não está acostumado a desistir, tem muita confiança em si mesmo e também no projeto da BMW Superbike.

Mesmo que a casa alemã não brilhe em 2023, tanto Toprak como o seu diretor técnico Kenan Sofuoglu acreditam que podem vencer este desafio. Veremos se o piloto turco conseguirá disputar pódios e vitórias com a M 1000 RR no próximo ano.

foto: Promoção Bata Yamaha