MotoGP: Grande Prémio de Portugal. Martin está “perto de encontrar o caminho certo”.

‘futuro? “Ainda não é o momento certo para falar sobre isso: o meu empresário está a trabalhar nisso” Portimão (Portugal) (Italpress) – “É uma pista que adoro e onde fui forte no ano passado, apesar de não ter terminado a corrida Acho que estou em excelente forma e veremos se consigo. Sentir-me melhor com a nova moto: Estamos definitivamente perto de encontrar a pista certa, mas penso que esta é a pista mais difícil desta temporada, porque há muitas. subidas e descidas e é preciso saber gerir bem o acelerador e o travão dianteiro e tentar não fazer cavalinhos. “É um daqueles circuitos onde a moto é menos importante”.

Estas são as palavras de Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), durante a conferência de imprensa dos pilotos do Grande Prémio de Portugal, realizada no circuito de Portimão. E acrescentou: “As motos de 2024 e 2023 são semelhantes em termos de velocidade, mas presumo que ao escolher a mesma moto do Pico terei as mesmas hipóteses. A moto é mais estável do que no ano passado, mas será difícil avaliá-la. em termos de décimos de volta: O futuro ainda não é hora de falar sobre isso: Meu gerente está trabalhando “Nisso”. Martin acrescentou então: “No Qatar, a minha estratégia foi manter-me mais calmo nas primeiras voltas. O tipo de estratégia normalmente depende da pista: foi difícil quando me encontrei atrás do Picco, mas a sua técnica foi melhor.” “Os progressos que os fabricantes europeus fizeram? Penso que no geral têm algo mais do que outros. A Aprilia foi muito forte na corrida de velocidade e se faltassem mais duas ou três voltas, Espargaró teria vencido.” Por fim, Martin falou sobre a contratação de Aldeguer com a Ducati para a próxima temporada: “Parabéns, ele é um amigo e estou muito feliz por ele. Ele terá uma situação semelhante à minha quando cheguei ao Moto GP com a Pramac: ele merece muito. .” Oportunidade.” – Fotografado pela Agência Ipa – (ITALPRESS).