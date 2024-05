Segunda partida das quartas de final: Virtus vence Tortona por 2 a 0, Venezia empata com Reggio Emilia

Virtus Bolonha-Tortona 83-77

Primeiro tempo equilibrado na Arena Virtus Segafredo. O Bologna começa com boa distribuição de bola, encontrando continuidade no ataque e na defesa, como evidenciado pela sequência de 14-0 dos V-Blacks. Os homens de Di Rafael têm a vantagem de poder correr e fechar as linhas de defesa. Aos 20 minutos o placar estava 32-30 para os homens do Banshee. O artilheiro do primeiro tempo foi Obasohan, que marcou 11 pontos. A segunda parte começou com os donos da casa a controlarem melhor o ritmo do jogo, obrigando os visitantes a algumas reviravoltas. No último período, o Bologna sofreu com as emoções de Colby Ross, mas depois encerrou a partida com Belinelli (22 pontos no total) e Cordinier. Vejo você quinta-feira na casa de Bertram para o terceiro jogo.