Pedullà – Estratégia do Inter: estas 3 despedidas no valor de 100 milhões e 4 visitas imediatas no valor de 90 milhões. Todos os nomes

Ah sim, porque com esse rendimento o Inter com certeza não vai ficar parado assistindo. Os nomes já estão prontos caso os nomes acima tenham sumido. Na Target, por exemplo, o Trubin do Shakhtar Donetsk é muito popular, vence em 2024 e pode ser comprado por 12 a 15 milhões de euros. É o primeiro alvo para o objetivo de hoje. Por outro lado, o potencial substituto de Gosens já está apontado há algum tempo: é Carlos Augusto, também avaliado em 15 milhões. Então chegamos ao meio-campo, onde Vratesi é tão popular, que a Inter poderia trazê-lo para o Milan por 30 milhões mais Mulatiri (10 cabeças-de-chave).

Por fim, Lukaku: sua redenção do Chelsea também faz parte da estratégia do Inter. Aliás, salvo uma mudança de planos por parte dos Blues, é difícil pensar num outro empréstimo: assim, parte do dinheiro gerado com a venda de Onana poderá ser reinvestido para resgatar o jogador belga por cerca de 30 milhões de euros. Total 90. Não como o medo, mas como o Inter, a esperança de ser sempre mais forte. E ao mesmo tempo trazer mais dinheiro.