Calendário dos Jogos Europeus de 2023 de hoje: quinta-feira, 29 de junho, horários, programa, TV, streaming, italianos na corrida

Hoje, quinta-feira, 29 de junho Jogos Europeus 2023 Eles vão nomear outros 13 títulos: Em Cracóvia, Polônia, Heróis Tiro com Arco (2), Esgrima (2), Tiro (2), Salto de Esqui (2), Pentatlo Moderno (1), Canoagem Slalom (2) e TEqball (2).

depois de mim 175 ouro designados nos últimos dias, portanto, O total subirá para 188. Hoje, quinta-feira, 29 de junho, não haverá Ele vive afiliado jogos europeusmas o Transmissão ao vivo Estará disponível em europeangames.tv e tv.italiateam.sport. transmissão de texto ao vivo na OA Sports.

quinta-feira, 29 de junho

09h00 Qualificatórias de Tiro Masculino (De Phillips Mauro, Biello Giovanni)

09:00 Qualificações de Tiro ao Prato Feminino (Rossi Jessica, Fat Julia)

09h00 Qualificatórias de Pistola Automática 25m Masculina (Spinella Massimo, Mazzetti Riccardo)

09:00 ESGRIMA Empate de Espada Feminino Nocaute (Itália: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navaria, Alberta Santuccio)

09:00 ESGRIMA Tabela de Eliminatórias ao Vivo por Equipes Masculinas (Itália: Tommaso Marini, Alessio Focone, Daniele Garozzo, Filippo Macchi)

09:00 Rodadas das quartas de final Tiro com Arco Individual Masculino Complexo (Marca Marrom)

09h15 Carabina 50m 3 Posições Classificatórias Femininas (Itália – Pente Sofia, Ciccarello Sofia, Gambaro Barbara)

09:30 Snowboard em um pequeno trampolim individual para homens

09:30 Sucessão mista de cinco vias

09:35 Canoagem Slalom K1 Masculino – Rodada 1 (De Gennaro Giovanni, Beda Marcello, Frazee Xapir)

10:00 TEQBALL Fase de Grupos de Simples Masculino (Lombard Orovito)

10:00 Quartas de final para a equipe masculina de tênis de mesa

10:00 Quartas de final para a equipe feminina de tênis de mesa

10:20 Semifinais do Complexo de Simples Masculino ARCHERY

10:50 CANOA SLALOM K1 FEMININO – PRIMEIRA HEAT (Stefani Horn, Marta Bertoncelli, Chiara Sabatini)

11:00 Fase de grupos de duplas mistas de BADMINTON (Belletti Gianmarco / Corsini Martina)

11:00 Badminton Individual Masculino Rodada de 16 (Tootie John)

11:00 Individual Feminino Individual Feminino Rodada de 16

11:10 ARCHERY masculino rodada de treinamento individual de 16 (Polly Alessandro, Nespoli Mauro)

11:40 CANOA SLALOM K1 Masculino – Segunda rodada

11h45 Fuzil 50m Masculino 3 Team Jobs Qualificação

12h15 Veneza 50m 3 vagas na final feminina por equipes

12:20 CANOA SLALOM K1 Feminino – Rodada 2

13:00 Beach Soccer, fase de grupos masculino, Grupo B (Ucrânia e Moldávia)

13:10 Archer – quartas-de-final de simples masculino

14:00 TEQBALL Individual Masculino Quartas de Final

14h10 – Semifinal individual masculino de tiro com arco

14:30 Beach Soccer, fase de grupos feminino, Grupo B (Espanha-Itália)

14:35 CANOA SLALOM K1 Equipes Masculinas (Itália – DE GENNARO Giovanni, BEDA Marcello, FERRAZZI Xabier)

14:45 Tiro com Carabina 50m Masculino 3 Colocações Equipe Final

14:50 ARCHERY Complexo Individual Masculino Final do Terceiro Lugar

15:10 ARCHERY Complexo Individual Masculino Primeiro Lugar Final

15:20 TEQBALL Individual Masculino Semifinais

15:30 CANOA SLALOM K1 EQUIPE FEMININA

15h40 Final do chaveamento individual masculino terceiro lugar

15:55 Individual Masculino Disputa pelo primeiro lugar na final

16:00 Beach Soccer, fase de grupos masculino, Grupo A (Espanha-Azerbaijão)

16:30 O duelo pelo terceiro lugar final na seleção feminina

16:40 TEQBALL Final de Simples Masculino Terceiro Lugar

17:20 TEQBALL Final Individual Feminino Primeiro lugar

17:25 cerca, terceiro lugar na prova masculina por equipes

17:30 SKI JUMPING Mini trampolins Equipes mistas

17:30 Beach Soccer, fase de grupos masculino, Grupo B (Suíça –Itália)

18:00 BADMINTON duplas femininas quartas de final

18:00 BADMINTON Masculino Duplas Quartas de Final

18:00 Primeiro lugar na final TEQBALL individual masculino

18h30 Duelo de espadas por equipes femininas

19:00 GMT Beach Soccer, Grupo A Fase de Grupos Feminino (Polônia-Portugal)

19h30 Final da Esgrima Masculina

20:30 Fase de Grupos do Beach Soccer Masculino Grupo A (Polónia-Portugal)

Programa dos Jogos Europeus de 29 de junho de 2023: onde assistir na TV e transmissão

Ele vive: inesperado.

transmissão ao vivo: europeangames.tv e tv.italiateam.sport.

Texto ao vivo direto: OA Sports.

Foto: Equipe Pavia/Bizzi