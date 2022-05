Pênaltis amaldiçoados para a Itália: o Campeonato Europeu termina em derrota

uma viagemItália sub 16 para mim Campeonato Europeu jogou em Portugal. Quanto aos Azorini, depois de vencer Estado unido Estreia e erro com os anfitriões, dão lugar a Bélgica: Depois de 2-2 no tempo original, os rapazes de Daniele Zorato renderam-se após remate de onze metros. “Jogo perfeitamente equilibrado – O discurso do treinador no final do jogo – cujo resultado justo foi determinado pelo campo. O empate reflete perfeitamente o progresso da partida, onde os meninos foram bons em recuperar o placar, mas também em comportamento técnico tático impecável. Do ponto de vista físico, o calor pode ter tido um efeito negativo“.

reação dupla

EU ‘Itália Ela ficou para trás duas vezes, mas foi muito boa em recuperar o atraso em ambas as ocasiões. Uma resposta à vantagem belga assinada pelo Duranville Tommaso Ravagliolio atacante do Bolonha, que marcou 1 a 1 com mais uma ajuda do zagueiro da Juventus Bagno. A Bélgica voltou a abrir o placar no início do segundo tempo com Cortens, com a chegada dos “azzurri” por 2 a 2 aos 25 minutos graças a Atalantino. Lorenzo Riccio Solução Scrum em uma pequena área. Na final, os homens de Zorato também ficaram em 10 homens durante 8 minutos, com o árbitro a aplicarExpulsão oportuna Ao emular Marco Romano de Gênova: um experimentação A UEFA queria fazer para avaliar a sua potencial aplicação no futuro. No entanto, o resultado não mudará mais e, nos pênaltis, o Bélgica Impõe 4-3: nossos adversários não fazem nada de errado, Ravaglioli e Riccio – especificamente os autores dos gols – sim.

Os 11 jogadores-chave escolhidos pelo técnico Daniele Zorato para a última partida contra a Bélgica (foto figc.it) READ Beach soccer, Azzurri in Viareggio para se preparar para a dupla missão em Portugal

Tabela

Bélgica 2-2 Itália (6-5 dcr)

Redes: 11′ Duranville (B), 18′ Ravaglioli (I), 11′ Courtens (B), 25′ Riccio (I).

Sequência de punição: Sadotti (primeiro), gol de Nozzi (b), Ravaglioli (primeiro) defesa, gol de Cortens (b), Brachi (primeiro), Munamai (b), Romano (primeiro), gol de Tehon (b), Richio (. errado.

Bélgica: Lendfers (1’st van Parys); Baouf (1’st Tihon), Gerard (1’st Lamock), Monamay, Butera (1’st Vergeylen), Duranville (1’st Courtens), Bounida, Nuozzi, Ferro (1’st De Meyer), Mateta Pepa ( 22′ Saint de Mathieu), Dubois. Disponível Azzouzi. Rebanhos de brisa.

Itália: Conselho; Fiorini (27′ Braschi), Sadotti, Mendicino (13′ Mancioppi), Mannini, Ragnoli Galli (27′ Romano), Bakoune (27′ Della Mora), Ramaj, Pagnucco (39′ Previtali), Cissé ( 13′ Saint-Riccio), Ravaglioli. Disponível tommy. Pastor Zorato.

governar: Flávio Denis Lima (Portugal).

Auxiliares: Márcio José Lourenço Azevedo e Carlos Covão (Portugal).

Quarto oficial: Diogo Manuel Gonçalves Coelho (Portugal).

orçamento azul

A Itália fecha o torneio com o terceiro lugar, e esta é uma contagem zoratto Sobre o evento:Muito positivo, ótima experiência para as crianças. Depois de enfrentar equipes desse calibre, confirmou as habilidades de quem já estava lá e fez crescer novas equipes que primeiro se aproximaram de um confronto internacional.“.