“Nós lhe devolveremos o carro, mas vá embora.”

O técnico foi desafiado pelos torcedores a mensagem que foi exibida no estádio Maradona. Banner também contra De Laurentiis: “Cialtrone”

Em outubro passado, alguns ladrões roubaram um carro Luciano Spalletti Sob o estacionamento do hotel que o ônibus usa como acomodação um Nápolesagora os próprios supostos autores do roubo são novamente ouvidos com uma mensagem chocante postada no estádio do estádio de Maradona: “10-16-21: Spalletti, Nós vamos trazer o panda de volta para você…“Basicamente, parte dos torcedores do Napoli pediu ao técnico que deixasse o time, apesar da temporada que, de qualquer forma, levou à classificação na Liga dos Campeões a pedido do clube.

A faixa faz parte de um momento de tensão entre os torcedores de Nápoles, basta pensar na faixa exibida na segunda-feira (35 anos do primeiro Campeonato de Nápoles): “10 de maio de 1987: 35 anos atrás, outros homens, outros valores. mercado, apenas mantemos as cores.” O terceiro lugar não é suficiente então, e a possibilidade de uma vitória no campeonato desaparecer no final da temporada ainda é uma ferida aberta na cidade.

O futuro de Spalletti ainda precisa ser conhecido neste momento. De Laurentiis, apesar dos vários inconvenientes, vê-o no centro do projeto também para a próxima época e o próprio treinador mostrou-se disposto a ficar. Agora é preciso entender se esse sinal levará a novas reflexões de ambos os lados.

Também ADL no horizonte

Depois da faixa contra Spalletti, na noite de quinta-feira, surgiu uma nova mensagem dos ultras azuis: o grupo de guerrilheiros de fato exibia uma faixa endereçada ao patrocinador. Aurélio De Laurentis: “Ele prefere que a carteira volumosa ganhe… Nosso aborrecimento é que temos um cabeça-de-bastardo”, manda uma mensagem para eles.