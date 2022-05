Experiência em Portugal para alunos “Federico II” em Corato

Um grupo de alunos do Instituto “Federico II, Stupor Mundi” de Corato veio a Leiria, Portugal, para apoiar algumas das atividades previstas no âmbito do projeto Erasmus + “Unidos na Diversidade”. As alunas Stephanie Di Bari, Adolorata Sagaramella, Claudia Tandoy, Serena Decano e Iris Sterlicio, acompanhadas pelas professoras Silvia Valente (Coordenadora do Projeto) e Umbretta Paganelli, participarão de uma série de workshops e atividades sobre o tema da União Europeia.

Os alunos do Instituto Coratino reuniram-se com o orientador desportivo em Leiria, visitaram a capital, Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, a Batalha e a conhecida empresa de peixe “Valerio e Vilhos” situada em Valado dos Forades e Nazaré, uma vila de pescadores. As atividades são possíveis graças à parceria com a escola portuguesa “Agrupamento de Escolas – Henrique Sommer”, em cooperação com instituições de ensino superior de outros quatro países europeus (Croácia, Espanha, Hungria, Letónia).

No entanto, o que ficará na memória e no coração dos alunos é o caráter internacional, o uso constante da língua inglesa, a hospitalidade das famílias, a partilha e sobretudo o sentimento de unidade na diversidade.