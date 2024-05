Itália – Portugal, quartos-de-final da Europa Sub-17: programa, horário, TV, transmissão em directo

O sonho de Massimiliano Favo continua na Itália Sub-17. Os italianos continuam sua jornada no Campeonato Europeu em Chipre depois de liderar o Grupo C com pontuação total, com vitórias sobre Polônia, Suécia e Eslováquia.

O próximo adversário do tricolor será Portugal, Qualifica-se para a chave de eliminação direta com suspense. Depois de vitórias contra Inglaterra e Espanha, a seleção portuguesa rendeu-se perto do final à sua homóloga França e foi derrotada por 3-1. A vitória subsequente dos ingleses colocou-os assim no segundo lugar do Grupo D.

A partida acontecerá durante três dias, quinta-feira, 30 de maio, em Larnaca. É possível que a Rai Sport transmita os jogos da Itália, após exibir outras partidas apenas de forma adiada. Caso contrário, a transmissão no Uefa.tv é garantida.

Itália e Portugal têm menos de 17 anos no calendário europeu

Quinta-feira, 30 de maio

19h30 entre Itália e Portugal – transmissão ao vivo na Rai Play Sport 1

Programa Itália x Portugal: onde assistir na TV e ao vivo

Ele vive: inesperado.

transmissão ao vivo: Rai Jogue Esportes 1 gratuitamente.

