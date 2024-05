Inter, há um aspecto de Inzaghi que atingiu Oaktree imediatamente

O primeiro encontro foi como apertar as mãos e nos conhecer. Os novos líderes do Inter deram as boas-vindas a Simone Inzaghi na Viale della Liberation para lançar as bases de uma relação humana e prática que todos esperam que dê frutos imediatos. Lemos hoje no Corriere dello Sport: “primeiroTrês ou duas horas para descobrir que você se ama. A primeira reunião entre os representantes da Oaktree, Cano e Ralph, acompanhados por Renato Midori (Vice-Presidente de Oportunidades da Oaktree) e Inzaghi foi mais do que positiva. Ontem foi o dia da introdução da área esportiva, com Marotta no papel de Cícero.