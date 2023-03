SPAL – Cittadella 2-1: Resultado final e destaques

Obrigado por assistir a esta partida ao vivo conosco, até a próxima rodada da segunda divisão!17:00

Os donos da casa terminaram um primeiro tempo equilibrado graças a um gol de Vitvazidis. No segundo tempo, o Cittadella começou forte, mas não conseguiu furar a defesa ferrarense, e assim o SPAL fez a dobradinha com o primeiro gol de Prati na Série B. O pênalti convertido por Ambrosino foi inútil, e o time de Gorrini perdeu para Paolo Mazza16h59

Quase dois meses depois, o Spal de Massimo Oddo está de volta às vitórias, com três pontos essenciais ainda à espera da salvação. Em vez disso, a seqüência positiva de Castle, que veio de três rebatidas vantajosas consecutivas, estagnou17:01

90′ + 6′ Apito triplo! SPAL voltou a vencer, ao derrotar o Cittadella por 2-1 na receção a Paolo Mazza16h55

90′ + 5′ Amarelo também para Salvie, os últimos segundos de esperança para o castelo16h53

90′ + 2′ Após as substituições, é permitido um minuto extra de recuperação16h50

90′ + 1′ Dupla troca para SPAL nesta final: Dieckmann e Prati saem para Zuccolini e Almechi16h49

90′ Cinco minutos de recuperação16h48

87′ OPORTUNIDADE SPAL! Maestro bate na lateral, e a bola vai parar nos pés de Dickmann, que por sua vez busca um gol de força ao chutar ao lado com o pé esquerdo.16h46

87′ Sousa expulsa membro da bancada do The Castle por protestos16h45

85′ Ambrosino cruza pelo meio, mas comete um erro crasso, a bola vai para o gol e os visitantes perdem a oportunidade.16h43

84′ Cartão amarelo de Murgia que colocou Carriero na entrada da área, como punição para o Cittadella16h42

81′ Bola de Dickmann após ser liberada pela defesa do Cittadella, a bola foi desviada no escanteio16h39

79′ Meta! SPAL Cittadella 2 a 1: Ambrosino bate Alfonso com uma cobrança de pênalti poderosa e reabre toda a equipe Gorrini Veja o perfil do jogador Giuseppe Ambrosino16h40

78′ Castigo para o assassino! Souza considerou a intervenção em Carreiro uma falácia16h37

78′ Consulte Var di Sozza para uma possível cobrança de pênalti para o castelo16h36

76′ Rabino avisou, agora a corrida começou16h34

74′ Mais duas mudanças de convidados: Embalo e Mastrantonio assumindo Branca e Antonucci16h34

72′ Meta! SPAL – Cittadella 2 a 0, gol de Matteo Prati! Dickmann cobra cruzamento da esquerda e apoia Prati, que bate Castrati com uma tábua e acerta o gol duplo READ Calciomercato 2022 AO VIVO, transmissão ao vivo de todas as negociações e trocas em 6 de agosto de 2022 Veja o perfil do jogador Matteo Prati16h51

70′ Sempre em busca do empate, Cittadella, Spall se defende para16h28

67′ La Mantilla chuta de um ângulo muito estreito, Castrati bloqueia a bola16h25

66′ Um erro de ataque de Maestrello que abordou ilegalmente Micariello tentando finalizar à baliza16h24

64′ Tear diman que tenta servir La Mantia a poucos passos de Kastrati, controlo errado pelo avançado azul e branco e movimento que esbate16h23

63′ Outra mudança de castelo: Asensio substitui Maestrillo16h21

62′ Um cruzamento de Giraudo busca a cabeça de Asensio, e o atacante do Cidadela só consegue tocar a bola deslizando pelas costas.16h21

61′ Peças de Salvi sobre o desenvolvimento do escanteio, o placar central e a gestão regular de Alfonso16h19

58′ Tentativa longa de Carriero, defesa fácil de Alfonso16h17

56′ Dois também substituídos no castelo: fora Magrassi e Vita em vez de Ambrosino e Carriero16h16

55′ Tripla mudança na Spal: direção de Zanellato, Tunjov e Fetfatzidis de Murgia, Rabino e Dali Moura16h14

54′ Antonucci! Ele coordena com o pé direito na hora, mas bate mal, outra oportunidade perdida para Castle16h13

54′ Um começo relâmpago para os convidados, Tripaldelli segurou Magrassi16h12

53′ Experimente a reação de Spal, que agora consegue uma boa cobrança de falta lateral na área de ataque16h11

50′ Cittadella ainda está perto de empatar: Antonucci manda Giraudo para a área, e seu pé esquerdo, desviado por um zagueiro do SPAL, acaba saindo ao lado.16h09

47′ Ocasião do castelo! Canto malicioso cabeceado por Magrassi que manda para longe!16h06

46′ Começa de novo, e a segunda metade do Spal-Citadella começou16h08

Por mais faltas que Souza apitou nos primeiros 45 minutos, já são cinco os cartões amarelos: três do SPAL, dois já das fileiras do Cittadella.15h57

O primeiro tempo fechou pela frente com um gol do SPAL. Depois de uma primeira parte muito equilibrada e fragmentária, os donos da casa abrem o encontro com o primeiro golo azul e branco de Fetfatzidis, soberbamente servido por Maistro. Cittadella não é um atacante muito decisivo, mas o time de Gorini segue em jogo15h53

45′ + 3′ Passe de cabeça de Magrassi, que perde o confronto físico com Arena, com a bola nas costas17:08

45′ + 3′ Fim do primeiro tempo, Spal abre vantagem no intervalo15h49

45′ + 1′ Falta de Zanellato, protestos de jogadores do Cittadella que queriam o segundo cartão amarelo para o meia do Spal15h47 READ Futebol de cinco, a seleção nacional de advogados vence a Copa do Mundo com uma equipe composta inteiramente por Palermo

45′ Foram permitidos três minutos de recuperação15h46

44′ Tungov vai direto para o gol de vinte e cinco metros, mas a bola termina alta15h45

43′ Reserva de Simon Branca para o castelo, punição de Spall15h44

41′ Meta! SPAL 1-0 Cidadela! Gol de Ioannis Vitvazidis: Maestro recupera bem a bola no meio-campo e saca na linha de impedimento. Veja o perfil do jogador Ioannis Fetfatzidis15h44

39′ Reinício do Castle, Mangrassi centrou na esquerda e colocou a bola no meio, mas a bola foi desviada pelo guarda-redes azul e branco15h41

38′ Spal tenta ver ao redor de Kastrati, mas os homens de Oddo não são tão precisos nos últimos vinte metros15h39

36′ O jogo agora recomeça, a bandana espalhafatosa de Salvie15h36

33′ Jogo ainda pausado, confronto aéreo entre Salvi e Tongov. Kits de saúde de ambas as equipes estão em campo15h34

30′ Cartão amarelo para Georgi Tungov, ataque tardio contra Bavann15h31

29′ SPAL volta a atacar, cruza da esquerda para La Mantilla que comete falta no ataque15h32

29′ Cartão amarelo, Nicolás Pavan15h30

27′ Primeiro remate à baliza do jogo, Vitvazidis tenta surpreender Kastrati à distância mas a trajetória é facilmente legível pelo guarda-redes distante15h29

26′ Vita coloca no meio e Maestro sai de cabeça15h26

25′ Cartão amarelo para Nicolo Zanellato, que bloqueia claramente Giraudo. Outra penalidade para o castelo, igual à posição anterior15h32

23′ O SPAL tenta, um lançamento longo no meio da área com Vitvatzidis finalizando com um chute enfático para encontrar a oposição de Freire no caminho.15h29

21′ Entra Antonucci que cruza pelo meio, acerta no ringue para derrubá-lo em falta lateral15h22

19′ Cruzamento de Branca foi negado pela defesa do SPAL, e ele voltou a erguer o castelo por baixo15h19

17′ Cartão amarelo para Ionis Vtvatzidis. Faça isso no topo da área como punição para o castelo15h32

16′ Tente pacientemente construir o castelo15h17

13′ Ritmo bastante baixo neste início, muitas interrupções devido a erros de apito do árbitro15h13

11′ Rejeitando a defesa da casa que tenta recomeçar, Antonucci entra na área e é rebaixado após disputa com Zanellato. Para Sousa, não há15h12

10′ Da bandeirada nada foi feito, mas Ferrari aproveitaria mais uma cobrança de falta de trocarte15h11 READ Entre Afirmações e Redenção no Conjunto de Ferro

9′ SPAL venceu o primeiro escanteio da partida17:06

7′ Cidadela tenta sair por cima, mas defesa do time mantém boa guarda15h08

5′ Iniciativa ofensiva do SPAL, La Mantilla faz lateral para companheiro na entrada da área, mas libera defesa do castelo15h06

2′ Ele tenta colocar Cittadella de pé, mas Sozza interrompe o jogo para um handebol no ataque15h03

O árbitro Souza iniciou a partida e o SPAL Cittadella iniciou15h01

As duas formações entram em campo, quase tudo pronto para entrar14h58

Nos últimos cinco encontros entre as duas equipas, SPAL e Stadella venceram um com três empates, todos 0-014h50

Na primeira mão, a partida, disputada a 15 de outubro, terminou sem golos com o Cittadella obrigado a jogar toda a segunda parte com dez jogadores devido à expulsão de Danzi.14h45

As opções de Gorrini: Ainda confiamos em Antonucci no trocarte, antes do jogo contra o Brescia há uma dupla formada por Asensio e Magrassi. Ressentimento muscular por causa da cruzada que não estará na partida14h59

Opções de Oddo: Alfonso está de volta ao gol no lugar de Bomini, e a ausência de Nainggolan tem um grande impacto. O ataque foi novamente confiado a La Mantia14h30

A linha oficial: Castle respondeu com um 4-3-1-2: Kastrati – Salvi, Del Fabro, Frare, Giraudo – Vita, Pavan, Branca – Antonucci – Asencio, Magrassi. Bancos: Maniero, Perticone, Felicioli, Mattioli, Donnarumma, Carreiro, Mastrantonio, Danzi, Embalo, Ambrosino, Maestrello14h57

LINHA OFICIAL: SPAL alinhado com um 4-3-2-1: Alfonso – Tripaldeli, Micariello, Arena, Dickmann – Maestro, Prati, Zanellato – Tongov, Vivtazidis – La Mantia. Punch Pomini, Fiordaliso, Dal Mora, Moncini, Zuccolini, Celia, Murgia, Beda, Alesi, Roti, Rossi, Rabi14h41

Empate negativo com o Brescia no lugar da equipe paduana na última rodada, e o onze, orientado por Eduardo Gorrini, aponta para a obtenção do quarto resultado consecutivo.11:06

SPAL e Stadella entrarão em campo em poucos minutos, e os donos da casa voltarão da derrota em casa para o líder Frosinone, invicto há sete partidas.11:03

Bem-vindos à cobertura em direto do desafio entre o SPAL e o Cittadella, jogo válido pela 28ª jornada do campeonato da segunda divisão.11:01