Fórmula 1 e MotoGP, MotoE: The Engines Weekend on Sky Sport, o programa

Outro grande fim de semana de motores é na Sky Sport: a Fórmula 1 em Portugal pela terceira rodada do Campeonato Mundial de 2021, enquanto o MotoGP corre na Espanha e o Moto E está em movimento, com o GP de Portimão sendo transmitido ao vivo pela Sky Sport F1 (Canal 207 ), Jerez GP ao vivo no Sky Sport MotoGP (Canal 208). Hoje no caminho para o treinamento gratuito, aqui está o programa completo Características da Fórmula 1 e motocicletas

para ele céu Um compromisso com a quarta fase de Moto GP E o terceiro de Fórmula 1: Neste fim de semana estamos de volta às pistas Jerez e Portimão Com Th Grande Prêmio da Espanha MotoGP – Corrida ao vivo no domingo às 14 Na Sky Sport MotoGP (canal 208) e na TV8 – e Grande Prêmio de Portugal Da F1, com a corrida em 16 No Sky Sport F1 (Canal 207). Na Espanha Motocicleta e, Com a primeira etapa no circuito de Jerez (E-pole sábado às 16h no Sky Sport MotoGP). A grande temporada de carros continua na Sky, com um show em exibição por 10 meses Sky Q (Também visível em Vá para o céu) Via satélite e pela Internet, em agora mesmo – Sky Live Streaming Service – mas também em TDT Com alguns eventos também esclarecidos TV8.

MotoGP e Moto E em Jerez: Sky Sport MotoGP Live Stream Nunca perca um retorno Motocicleta e, Com o Eletrodo eletronico Programado para sábado aos 16 dias Sky Sport Moto GP. A não perder, depois do lapso de ontem (29 de abril) e sempre no Sky Sport MotoGP, ‘Brembo, uma lenda para todos’: Especial para descobrir uma realidade industrial inteiramente italiana, rica em paixão e tecnologia, mostrando como os sistemas de travagem então instalados nos carros de F1 e MotoGPs são produzidos e testados. Além disso, o especial explica como essa tecnologia e pesquisas estão ajudando no desenvolvimento de produtos para veículos rodoviários. READ MotoGP, horários e onde ver o Grande Prêmio da Espanha de 2021 (Jerez) na TV Sky Sport MotoGP Team e Live Blog no Skysport.it

Guido queridaVice-diretor e chefe de motores da Sky Sport fala sobre MotoGP com Mauro SanchiniEnquanto estiver na Moto2 e na Moto3 neste fim de semana, haverá a dupla posada por Rosário Triolo E Mattia Bassini. Vera Spadini Apresentando visões do Paddock Live Show antes e depois da corrida, enquanto Sandro está disponível para receber atualizações e entrevistas dos escavações Donato Grosso e Antonio Boselli. No Skysport.it, todas as sessões são em tempo real com Blog ao vivoEnquanto nas redes sociais, todas as atualizações com #Sky_Motori.

Programa do Grande Prêmio da Espanha no Sky Sport MotoGP Sexta-feira, 30 de abril 8,55: Treino Livre 1 Moto3

9h50: 1 treino de MotoGP grátis

10h50: Treino 1 gratuito de Moto2

Raw 11.50: Paddock Live

Minério 13: Paddock Live

13h10: Treinamento gratuito de Moto3 2

14h05: 2 treinos de MotoGP grátis

15.05: Treino livre de Moto2 2

RAW 16.05: Paddock Live

Minério 18: Paddock Live Show

Minério 18,30: o momento do talento

Sábado, 1 de maio 8,55: Treino livre no Moto3 3

9h50: Exercício gratuito de motocicleta 3

10h50: treinos livres na Moto2 3

Raw 11.50: Paddock Live

Raw 12.15: Paddock Live

12h30: Qualificatórias de Moto3

13h30: 4 treinos de MotoGP grátis

14h10: Qualificatórias de motocicleta

15h10: Qualificatória de Moto2

16h: Moto E-Pole

17h30: Conferência de imprensa dos motoristas

Minério 18: Paddock Live Show

Minério 18,30: o momento do talento

Domingo, 2 de maio Minério 8,15: Aquecimento Moto3, Moto2 e MotoGP

10h: Autódromo

Minério 10.30: Paddock Live

11h: corrida de Moto 3

Minério 12: Paddock Live

12h20: corrida de Moto2

Raw 13.15: Paddock Live

Minério 13,30: a rede

14h: Autódromo

15h: área vermelha

Minério 15.30: Paddock Live

Orex 18: anatomia de uma corrida de motocicleta READ Paris Saint-Germain - Bayern de Munique 0-1, boletins: Mbappe é muito rápido para oficiais de linha, Neuer de 8,5

O GP de Portugal: ao vivo na Sky Sport F1 Depois de uma semana de espera, a Fórmula 1 está de volta e, depois de Imola, fica na Europa: estamos correndo Portugal Nos finais de semana e corridas como sempre, será transmitido pela Sky Sports F1 (Canal 207). Hoje, o treino livre começa do zero em 12,30 para cada Primeira sessão de treino livre (FP2 às 16h00). Comentários e análises de sábado e domingo postados por Nico Rosberg, Para os microfones Sky nas janelas profundas durante todo o fim de semana da corrida. Sky Sport F1 Team e blog ao vivo no Skysport.it Carlo Fanzini Comentários F1 com Mark Modelo Em contato direto da Ferrari Box e emDe dentro Roberto Chinchero. Federica Masulin Ela é a anfitriã e anfitriã, rodeada por David Falsici Em visões antes e depois da corrida. A análise técnica é confiada a Matteo Bobby, Repórter Pit Mara entrevistado Sangiorgio. Lucio Rezika e Marcelo Puglisi Conte os campeonatos F2 e F3. Para o Campeonato do Mundo, também falaremos na Fórmula 1 sobre todo o curso pós-volta do fim de semana e em tempo real Skysport.it através de Blog ao vivo. A referência está sempre nas redes sociais #Sky_Motori.

Programa do GP de Portugal no Sky Sport F1 Sexta-feira, 30 de abril Raw 12.15: Paddock Live

12h30: Treino Livre 1 F1

Minério 13h30: Paddock Live

Raw 15.45: Paddock Live

16h: 2 treinos livres de F1

RAW 17: Paddock Live

17h30: Conferência de imprensa da equipe (adiada)

Minério 18h30: Paddock Live Show Sábado, 1 de maio Minério 12,45: Paddock Live

13h: Treinamento gratuito 3 F1

Minério 14: Paddock Live

15h15: #SkyMotori

Minério 15.30: Paddock Live

16h: Qualificatórias de Fórmula 1 – a partir das 19h na TV8

Raw 17.15: Paddock Live

Minério 18h30: Paddock Live Show READ Hóquei, final da Euroliga, só o português fala Karmazi em casa, por conta do Covid Domingo, 2 de maio Raw 14.30: Paddock Live

16h: F1 – a partir das 18h na TV8

Minério 18: Paddock Live

Raw 18.30: Paddock Live #SkyMotori

Minério 20: anatomia da corrida F1