F1, GP Portugal 2021: Análise dos treinos livres de Portimão

Outros sinais encorajadores chegam a Portugal para a Ferrari, que parece ter tudo para ser a terceira potência neste caminho. A Red Bull definitivamente olhou à frente da Mercedes no ritmo de corrida, enquanto na qualificação, o aquecimento dos pneus seria fundamental.

Atrás da Red Bull – a dupla da Mercedes existe um grande equilíbrio com a A Ferrari tem grandes chances de ficar à frente da McLaren. A Equipe Woking, às sextas-feiras, tem um cronograma de trabalho bastante complicado para decifrar. Basta olhar para o que aconteceu em Ímola, onde eles não foram tão rápidos durante o treinamento de estilo livre e depois “voaram” na qualificação. A equipa Alpine é a surpresa do dia Quem conseguiu trazer motoristas para Top 6. Fernando Alonso marcou o quinto tempo mais rápido com Okon em sexto lugar.

Nestes primeiros Testes grátis A partir de Grande Prêmio de Portugal Mercedes, dois carros entre os três primeiros, com Hamilton em primeiro e Bottas em terceiro. Entre os dois foi colocado o Red Bull of Max Verstappen que aparentemente não mostrou todos Capacidades RB16B em simulações elegíveis . Isso foi feito em um simulador de corrida onde o piloto holandês foi o mais rápido na pista. Deve-se notar que no treino livre 2, Hamilton não conseguiu bater o tempo definido de Bottas durante o treino livre 1 O que indica que o caminho não testemunhou o desenvolvimento que todos esperavam. A razão para isso pode ser os ventos incomodando os pilotos com rajadas fortes, principalmente neste último setor. Os ventos incomodaram um pouco todos os pilotos e não apenas a Mercedes porque Verstappen não conseguiu rodar nos mesmos tempos da primeira sessão.

Para se qualificar será O aquecimento do pneu é essencial . Hoje, os motoristas têm dificuldade para encaixar os eixos dianteiro e traseiro na janela de operação correta. Alguns, como Hamilton, fizeram uma volta dupla de aquecimento, enquanto outros marcaram o tempo mais rápido na segunda tentativa. Este fator será crucial porque as equipes estão muito próximas e têm Os frames não custarão 100% a vários sites . Se analisarmos o tempo de Potash e compararmos com o tempo de Gasli (P11), podemos ver que ele realmente existe Alguns décimos de diferença.

As equipes de melhor desempenho serão capazes de se classificar no segundo trimestre do ano Pneus médios Para tentar definir o voo em Um pit stop O custo de um ponto de parada nesta rota é de aproximadamente 27-28 segundos. A Red Bull, como veremos mais tarde em nossa análise de longo prazo, parece já ter decidido, já que Verstappen e Perez simularam a primeira perna da corrida com o composto de cor amarela. A Mercedes também parece ter velocidade para se qualificar com a média ma, Vendo o trabalho feito no simulador de corrida, eles não parecem ter tomado uma decisão ainda.

Para o primeiro lugar, parece uma batalha de três vias entre Mercedes e Verstappen. Em termos de equilíbrio, Milton Keynes parece superior ao W12, razão pela qual considero o piloto holandês um verdadeiro favorito. O RB16B traz um novo pacote aerodinâmico para a pista Com mudanças na área do skate, na parte inferior e no difusor. Por outro lado, a Mercedes não oferece inovações técnicas significativas Como os engenheiros ainda estão tentando entender 100%, este carro ainda tem um histórico um tanto assustador Apesar de usar o novo editor testado durante as práticas gratuitas do GP de Imola.