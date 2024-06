Itália é campeã da Europa Sub-17: Portugal venceu Portugal por 3-0 na final

Um dia histórico para o futebol juvenil italiano. A Itália sagrou-se pela primeira vez campeã da Europa de Sub-17, ao derrotar Portugal por 3-0 na final em Limassol, Chipre. A equipa comandada por Massimiliano Favo conseguiu um feito que as anteriores equipas italianas não conseguiram, ao chegar à fase final (em 2013, 2018 e 2019) graças ao golo de Coletta e aos dois gols de Camarda.

A Itália deixou as coisas claras imediatamente, deixando a final sem data em um quarto de hora. romano Coleta (que também marcou na semifinal contra a Dinamarca) cabeceou em um cruzamento brilhante da esquerda Kama. Depois foi a vez do astro do Milan Camarda: Ele correu fundo e entrou na área pela esquerda, passou por dois adversários e finalizou com o pé direito.

No início do segundo tempo, Camarda também finalizou a partida com toque suave, quando o goleiro saiu após assistência profunda de Mosconi. Para Camarda, foi o quarto gol do torneio, além do pênalti final da série que decidiu a partida contra a Inglaterra. Um feito notável para o membro mais jovem da missão (nascido em Março de 2008), que joga abaixo da idade legal sem quaisquer diferenças perceptíveis.

