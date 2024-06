O Aston Villa precisa arrecadar dinheiro e o jogador McKennie está acelerando o processo. Para Koopmeiners também a opção de Kane

Poderia ser Douglas Luisa O primeiro golpe de mercado Juve Da era Thiago Motta. Ainda aguardamos o anúncio de Di Gregorio, assim como do próprio técnico ítalo-brasileiro, diretor técnico Cristiano Giuntoli Ele acelera para trazer o meio-campista para o preto e branco. Para ajudá-lo, existe antes de tudo o caso de A Vila Aston Que precisa vender jogadores para arrecadar dinheiro e, assim, acabar reduzindo o índice de endividamento, como é exigido de todos os clubes da Premier League. Uma situação que obriga os Villas a afrouxar o controle sobre o brasileiro e a aliviar as demandas financeiras.



Além disso, os ingleses adoram Weston McKinney A inclusão do norte-americano permitirá à Juventus reduzir pelo menos para metade o custo de Douglas Luiz, cujo valor ronda os 60 milhões de euros, mas ainda pode ser reduzido para fazer face às necessidades da gestão do Aston Villa.

No entanto, o processo permanece na área da linha média Floresta Verde Especialmente Copineiros. Para o holandês, em particular, muita atenção é dada aos seus chamados homólogos técnicos. Huijsen e Iling-Junior também serão adicionados Moisés Kean, que constantemente pedia para encontrar um lugar para brincar. Gasperini o respeita e por isso pode ser mais um peão nas mãos de Giuntoli.