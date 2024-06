Venceu Portugal por 3-0, com Camarda a marcar dois golos

Pela primeira vez na sua história, a Itália Sub-17 é campeã europeia. Em Limassol, os italianos venceram Portugal (3-0) e venceram graças ao golo de Coletta e aos dois gols de Camarda. Never Quit Final: Foi inicialmente retomado e encerrado no início do segundo tempo. O triunfo de Massimiliano Favo, treinador da Azzurrini, promovido no verão passado da seleção Sub-15, quando houve uma valsa nos bancos da Federação Italiana de Futebol. Depois de três derrotas em finais, a última em 2019, chegou a primeira alegria, merecidamente: a Itália terminou o torneio com 11 golos e sofreu apenas dois, um sinal de domínio claro, que nunca esteve em dúvida.

Gravina: “Projeto Histórico”

“A equipa Sub-17 do Favo alcançou um feito histórico e os jogadores e a comissão técnica foram muito bons. Pela primeira vez, a Itália inscreve o seu nome na lista de honra da competição da categoria europeia, o que confirma a necessidade de confiar sempre na juventude. Obrigado ao Clube Italiano, ao coordenador Maurizio Vischidi e a todos os clubes que investem no setor juvenil. Muitas vezes ouço falar de modelos estrangeiros, mas depois de um sucesso tão extraordinário, a medalha de prata no Mundial Sub-20 e o sucesso continental da seleção Sub-19 no ano passado, o modelo de referência na Europa é o modelo italiano. Este é o comentário do Presidente Gravina após a vitória.

