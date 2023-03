UEFA Champions League, Benfica – Club Brugge: escalações possíveis, horários e onde ver na TV

Já se passaram duas semanas e lá A Liga dos Campeões da UEFA está de volta. As duas primeiras mãos dos oitavos-de-final da UEFA Champions League terão lugar na terça-feira, 7 de março de 2023: o Chelsea defronta o Borussia Dortmund, enquanto o Benfica recebe o Club Brugge. Duas partidas que definitivamente não serão dadas como certas e que, sem dúvida, nos denunciarão muitos sentimentos. Hoje vamos focar-nos no jogo entre os portugueses do Benfica e os belgas do Club Brugge. Vejamos juntos as principais novidades a esse respeito, as possíveis escalações, o horário exato do início e como acompanhar a partida desta terça-feira.

Benfica – Club Brugge

Benfica-Club Brugge definitivamente não será um jogo previsível. O Club Brugge tem todas as credenciais para poder sonhar com a volta por cima Pode levar tempo extra de jogo.

A primeira mão destacou a superioridade dos portugueses, que prevaleceram João Mário E David Neris. Apesar de jogar em casa, O Club Brugge foi o protagonista da apresentação não autorizada, com apenas 1 chute a gol e 4 chutes no total. A primeira etapa que prometia ser equilibrada e nada clara, mas na verdade terminou com Soberania dos Lusitanos. Será interessante ver a reação dos comandados de Scott Parker, que sem dúvida tentarão a façanha.

Falamos sobre o jogo de ida, mas vale ressaltar que também focamos nele resultados do campeonato As duas equipes conseguiram. Comecemos pelos anfitriões, o Benfica. A equipe comandada por Roger Schmidt conquistou outros resultados positivos após a excelente partida que realizou diante do Club Brugge. Os portugueses venceram o Boavista para 3-1 e a vezela com 2 gols contra 0. o um resultado Muito favorável no arranjo Permite ao Benfica concentrar-se desde hoje no próximo jogo da UEFA Champions League. A equipa portuguesa está no primeiro lugar da Liga NOS, com o Porto no segundo lugar, a 8 pontos de distância, demasiados para se preocupar excessivamente com os resultados do adversário. O Benfica é o arquitecto do seu destino. Agora tudo vai depender da situação que o treinador transmitiu aos seus jogadores. Notar o talento do ex-inter português João MárioE maior pontuação no campeonato Benfica com 14 gols. Já marcou na Liga dos Campeões e, sem dúvida, vai querer fazê-lo novamente na segunda mão. Cuidado também Rafael Silvaque pode causar muitos problemas para o goleiro do Club Brugge com suas incursões.

Por outro lado, os belgas se sentiram incomodados e não conseguiram vencer a primeira partida após o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No derby de Brugge contra o Cercle Brugge só conseguiu um empatequando a partida termina 2 – 2. Em 26 de fevereiro, o Club Brugge venceu novamente: bater Gent e 3 pontos essenciais Manter quarto lugarnecessários para se qualificar para a próxima Liga dos Campeões da UEFA. Se o campeonato belga não é nada face ao excelente momento do Benfica, não significa que devamos esperar um jogo sem emoções. para trás, O Club Brugge tem tudo para finalmente dar sentido à sua temporadaPrincipalmente depois da excelente fase de grupos que culminou na qualificação. o maior pontuação da seleção belga Vanaken, com 9 gols Registre-se na liga. Também não deve ser subestimada a contribuição que Noah Lang pode dar partida. A joia do Brugge, conhecida por suas grandes jogadas, pode lançar as bolas que serão usadas para a virada do Brugge.

Alvo atrasado por David Neris Em Bruges deixou a equipe Scott Parker de costas para a parede, mas o técnico da seleção belga afirmou isso Acreditamos no retorno. Para ter sucesso, no entanto, seus filhos terão que quebrar uma seqüência Quatro jogos na Liga dos Campeões sem marcarfrente ao Benfica, que regressou da sua equipa Melhor sequência (três) desde a edição 2005/06.

O Benfica qualifica-se se:

um time Roger Schmidt Não ficará satisfeito com o empate, também dada a pequena margem de segurança representada pelos dois únicos golos marcados. No entanto, a formação portuguesa, ele pode obter Você sofre até mesmo um gol e ainda ganha a partida. Mas cuidado para não sofrer demais. nos lembramos disso A regra dos dois gols fora de casa não é mais válida nas competições europeias.

Horários do Benfica – Club Brugge e onde assistir na TV ou em directo

o jogo Benfica – Club Brugge Ele joga terça-feira, 7 de março de 2023 em 21h00 No Estádio da Luz em Lisboa, Portugal.

Será possível acompanhar a transmissão ao vivo na plataforma de transmissão Mediaset Infinito +.

Benfica – Club Brugge vai ser transmitido em directo céu. Os canais de referência pelos quais a partida pode ser assistida são Sky Sports One (Canal 201)E Sky Sports 4K (Canal 213) E Sky Sports (Canal 252). Clientes Sky também poderão aproveitar o serviço de streaming céu vai; Em alternativa também é possível assistir ao jogo em agoraServiço de transmissão sob demanda da Sky.

Benfica – Club Brugge: Possíveis escalações

escalação potencial Benfica (4-2-3-1): Flacodemos. Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Orsnes, Florentino; João Mário, Neres, Gonçalo Guedes; Gonçalo Ramos. Rebanho de Schmidt

escalação potencial Club Bruges (3-5-2): Mignolet. Mata, Hendry; Michel, Maiger; Odoi, Onidika; Buchanan, Fanakin, Lang; Yaremchuk. todos. Parker

Benfica – Club Brugge: calendário dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

Como já anunciado, Benfica – Club Brugge Não será a única rodada de 16 a ser disputada na próxima semana. A par do tão aguardado jogo de Lisboa, o regresso dos oitavos-de-final acontecerá entre eles Chelsea e Borussia Dortmund, em que a primeira etapa terminou com vitória dos alemães. O Chelsea conseguirá mudar o rumo da partida com seus contratos faraônicos?

Mas isso não é tudo. Quarta-feira, 8 de março Continuamos a jogar. E que jogos nos esperam! Bayern de Munique – Paris Saint-Germain E Tottenham Milão. Partidas incríveis com as quais não ficaremos desapontados!



