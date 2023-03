A decisão de economizar pneus – Corriere.it

SakhirO resort começa no momento mais bonito. Como quem deixou o estádio antes dos 90, a festa antes do último corte. Os primeiros playoffs da temporada tiveram uma exibição distorcida.

Leclerc vai no contrapeso, desistindo da última tacada. O rugido de descrença mais emocionante e esperado. É o major da casa para Charles, 18 poles largadas na carreira, uma a mais que Jackie Stewart, o escocês que conquistou três Copas do Mundo e que ontem esteve aqui, no paddock, com calça cintada e roupa de patrocinador de um “guia turístico” para um turista VIP em alta velocidade.

A adrenalina de sempre, por até alguns minutos do final. Quando a Ferrari diz basta e Sergio Perez não acha certo sentar na primeira fila ao lado de Max Verstappen, sem ao menos sofrer. Na tentativa anterior, Charles tinha chegado a um décimo do holandês, espantado por “estar tão perto”, mas forçado a desistir devido à escolha criteriosa do muro baixo. Não vale a pena tentar contra esses dois lá fora, esse é o ponto.

Red Bull correspondeu às expectativas. Max reduziu seu tempo aqui no ano passado em 9 décimos (ele ficou atrás apenas de Charles), embora, como todos os outros, tenha perdido 30 pontos percentuais de downforce devido às novas regras nas superfícies dos carros. Salto enorme, e o potencial parece maior na corrida do que na qualificação por causa da capacidade de correr em alturas extremamente baixas do solo. A Ferrari escolheu o caminho do sacrifício, o caminho de resgatar um jogo de pneus para estar disponível hoje. Bolt para tentar recomeçar no contra-ataque. Foi a escolha certa, discutimos com Charles. Pontos são marcados no domingo, troféus não são conquistados por poles. “Era importante não ficar muito emotivo”, explicou Fred Vasseur. Leclerc está em sintonia com o novo presidente – afinal apoiou sua chegada -, Ele partilha a decisão: «É melhor fazer o terceiro set com um jogo novo do que o segundo com pneus usados». O verme da lata permanece Falha do pólo: “Eu poderia ter feito isso? Olhando para a primeira tentativa, foi excelente, e ainda tinha alguma margem, teria chegado muito mais perto… Fomos mais fortes do que eu esperava. Estou feliz com a forma como lidamos isto.” READ Um lob 'real' era necessário contra o Monza

Resta saber se esta jogada dará frutos, mas qual será o valor “Joker” dos pneus? A diferença entre o novo composto macio e o já em uso é estimada em dois a três décimos, o que é um lucro muito pequeno. Mas é uma opção que pode ser útil, no ataque, em um cenário de carro seguro, por exemplo: atacar os da frente com melhor tração e depois ditar o ritmo explorando a potência do motor e a velocidade em linha reta da nova Ferrari.