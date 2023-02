Milan, Pioli: “Maignan era um leão enjaulado, jogará amanhã” | primeira página

treinador Milão Steven Estacas Ele falou na coletiva de imprensa na véspera do jogo de volta contra AtlantaVálido para o dia 24 de liga. Estas são suas palavras.

amanhã -“Atalanta é um grande time: eles têm uma organização, são uma equipe técnica com força física, duelos, contradições. Também temos características próprias, queremos ser os mestres da raça. como sempre Será um jogo aberto com eles onde duas equipas querem marcar mais golos que a outra“

Recuperação -“Ibra está cada vez melhorVocê passou uma semana conosco. Amanhã pode ser a hora de vê-lo de volta ao campo. Sofreu muito para voltar a estar disponível, está connosco e está pronto para jogar. Calábria e Benasser Eles estão fora, mas eu os terei na próxima vez florentino. Maynan está bem e joga amanhã. Primeiro devo dizer que Tatarusano Ele fez um bom trabalho e cumpriu seu dever perfeitamente. Ele lutou no começo, precisou de tempo, mas depois deu sua contribuição. Ele estava gripado esses dias. Mike era um leão enjaulado durante esse tempo, Ele não podia entrar em campo, não podia ajudar o time. Agora ele tem essa chance. Ele está bem, está muito animado e vai nos dar uma grande mão. Ele foi obviamente o melhor goleiro da última temporada, ele nos dá muito em muitas situações. Ele é um goleiro muito comunicativo. Amanhã, como costuma acontecer frente à Atalanta, será o único jogador com mais tempo para começar a construir. Ele sabe diversificar as jogadas, sabe fazer as escolhas certas. É um jogador que não joga há 5 meses, vai ter que voltar ao seu ritmo e posição.”

uma corrida Com um Atalanta corrida muito importante Porque a classificação para a Liga dos Campeões é muito curta. Temos a oportunidade de expandi-los. espero uma partida lutarTemos uma boa cabeça e duas pernas, queremos jogar ao nosso melhor, tentar controlar melhor o jogo e ter cuidado na fase defensiva.”

uma estrela – “Lião? claro que é Feliz com nossa nova unidade. Acho que seria um erro um técnico embarcar em um novo sistema de jogo com um dos jogadores mais importantes do time insatisfeito ou com características erradas. Ele sempre foi o único no Milan com tanta liberdade. Ele tem sua própria maneira de sentir o jogo. Ele nem sempre faz o que eu digo, mas frequentemente faz o que sua intuição lhe diz. Ele é feliz sem dificuldade.

fim da linha – “Descobri ontem à noite que estou cruzando uma boa linha de chegada. 800 lugares não é pouco, mas não quero parar por aí. Quero chegar a 1.000 vagas como técnico do MilanEu sei que não vai ser fácil, mas esse é o ponto. Ainda acredito que todas as experiências que tive me fizeram crescer. Então, claro, quando você joga uma partida em que ganha o Scudetto em um time como o Milan, isso fica como ponto de referência. Espero que haja mais no meu futuro.”

– “Bin Nasser? Isso foi comunicado Pequena lesão muscular. As lesões variam de 4 a 5 semanas de idade. Tentamos trazê-lo de volta ao Tottenham. Está tudo bem, mas alta intensidade faz isso hoje em dia e não é hora de arriscar. Ele estará no time a partir da próxima semana“.

Preparar – “Eu conversei muito com você Dee Kettlery Nos últimos meses, um menino entrou em um sistema de ergonomia completamente diferente. Eu nunca o vi nas últimas semanas tão convencido, mentalmente e fisicamente tão bem. Demorou mais do que eu queria e queria, mas tudo bem. Ele não é apenas um cara legal, eu vou comer pizza com os caras bons, mas queremos ganhar jogos e ele Ele vai nos fazer vencer partidas. Suas chances de atingir metas estão aumentando, e ele alcançará: Talvez o primeiro gol que ele marque seja sorte, é assim que eu imagino. Então será melhor“.

Desconto -“Hooglund É um jogador que já vimos, quando nos preparamos para o jogo contra o Salzburg pela Liga dos Campeões, ainda jogava pelo Sturm Graz e fez um grande jogo. Encontramos um atacante diferente dos últimos que encontramos, principalmente Kane e Petanya são jogadores que vão um contra o outro, Em vez disso, Hojlund se aprofunda: atenção será necessária“.

