Juventus, Vlahovic no primeiro treino: ao vivo em campo, fotos

Vlahovic Mania

Em um vídeo divulgado pelas redes sociais do clube, o atacante sérvio apareceu nas primeiras fotos em campo, vestindo a camisa da Juventus, participando de treinos de corrida em treino com Mattia De Sciglio, que acabava de voltar do treino com o italiano. Equipe do Coverciano. O jogador de futebol, após testes esportivos, realizava exercícios com bola, exercícios de técnica, posse de bola, desenvolvendo a maneabilidade, mergulhando assim na nova realidade. Por outro lado, na loja oficial do Allianz Stadium, já é a obsessão de Vlahovic: a camisa de Dusan no meio da feira é a mais requisitada do dia. previsível. Amanhã e segunda-feira dão descanso a Allegri, e a Juventus voltará a campo na terça-feira: não está excluído que o faça com outras caras novas, vindas das últimas etapas do mercado de transferências de janeiro.