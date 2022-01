Michel Fontana, de Portugal ao duro desafio de Cinque Molini

Algumas horas para nos acostumarmos com a frieza do norte da Itália, então corremos. Michele Fontana de Biella, titular padrão do grupo esportivo da Força Aérea, começará amanhã em San Vittore Olona a 90ª edição do Cinque Mulini, um dos crossovers mais emocionantes, emocionantes e emocionantes do mundo. Fontana regressou no outro dia de Monte Gordo no sul de Portugal com vista para o oceano, tendo completado vinte dias de preparação. “Vou ficar um pouco resfriado – diz o piloto com um sorriso – mas só vou demorar um pouco para me acostumar, apesar de treinar com uma camiseta a 18 graus.” O atleta, treinado por Liberato Pellecchia, estará presente nesta edição histórica da competição Lombard conhecendo bem o terreno ao redor dos moinhos que já lá correu: “Entre as muitas participações nesta prova única e maravilhosa, não participei no ano passado , me lembro do oitavo lugar em 2014 entre outras coisas.” Ele se lembra bem daquele resultado na corrida vencida pelo queniano Paul Tanui, onde foi primeiro entre os italianos e segundo entre os pilotos europeus, mas também por outro motivo. “Isso ano eu parei por causa de problemas no tendão e agora estou de volta sem sofrer mais com esse tipo de dor.”

O conteúdo técnico da prova foi muito rico com o atual campeão Nebrit Malak e seu compatriota etíope Bikila Tadesse Takle, segundo colocado no Mundial Sub-20. Do Quênia estão Daniel Kinyangwe e Levi Kibet, enquanto Samuel Haptom e Merawi Mbrato da Eritreia, Oscar Chelemo de Uganda, quarto no ano 21, Samuel Kibet bronze na classe 3000m e, finalmente, Joel Aiko. Os nacionais de Fontana não deixarão de lutar: Vincenzo Agnello, Marco Giudici, Cesar Maestri, Zuhair Sahran, Enrico Ficki e os especialistas em hedge presentes em Tóquio 2020, Valdericini Alaa e Osama Zoghlami.

Voltando a correr na Pista do Vastu. “Aquele que domina a grama – explica o porta-estandarte da Força Aérea – mesmo que este ano fosse por causa da seca faltaria a famosa lama. Haverá algumas divisórias na parte dura dentro do moedor, mas geralmente haverá tapetes para forrar o corredor com pás. Ao todo, um máximo de duzentos metros é aceitável, mas com rasgos e solavancos no final, isso torna a corrida muito difícil.”