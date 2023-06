Série B, Bari na final: Benedetti elimina Sottirol

Bari – Bari é o primeiro finalista da segunda divisão Obrigado 1-0 San Nicolas que elimina Tirol do Sul. Na verdade, isso não é suficiente para formar pisole 1-0 na primeira mão em Bolzano, o rubro-negro Minyanyi Indo jogar um playoff da Divisão I graças à melhor classificação alcançada durante a temporada regular. Barry que agora está esperando para enfrentar o adversário após o retorno de Ben parma E Cagliari, Retornando 3-2 para a Sardenha na primeira mão.

Barry Sodterol 1-0: Benedetti decide

Ritmos instantaneamente altos com um trecho Barry pago por um São Nicolau inflamado Tirol do Sul Em vez disso, ele perde bilardinelli Aos dez minutos devido a um problema no joelho no local Molly. A influência do vermelho e do branco é atraente, mas em partes polozzi Não há riscos particulares. Aos 25 minutos, os visitantes tentam e ensaiam o primeiro lance da partida, mas a primeira grande chance da partida é dos donos da casa. Shadira Que, aos 33 minutos, gira de dentro da área e flerta com a posição. Tudo acontece antes do intervalo. Ainda é o atacante marroquino que tenta com um cabeceamento desviado que acabou de sair do escanteio que ele tenta deputados cabeça mas polozzi Ele se levanta e manda na trave. No início do segundo tempo foi falta de Ricci com Curto correndo na direção de Caprile, fez como último homem e cartão vermelho. No início da segunda parte Pesole tira Mawuli (entrou aos 13 minutos mas viu o cartão amarelo) para evitar o restabelecimento da igualdade numérica, Mignani prefere uma mudança Bellomo com manhã. O primeiro episódio aos 47 minutos é Esposito Que com uma curva à direita cometeu a sério polozzi. Barry tenta e acaba passando aos 70 minutos: Parabéns, Ele entrou em campo recentemente, cobrou na área e encontrou o gol na trave com o pé direito. O objetivo é suficiente para formar Minyanyi para chegar à final e Tirol do Sul dor para a frente. Aos 98 minutos ele zombou na grande área Barry, Mas o carrinho está descendo as escadas e a festa pode explodir São Nicolau.

